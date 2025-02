Vinagre de maçã: a verdade por trás do câncer de Belle Gibson explicou

A longa série Vinagre de maçã Ele finalmente saiu. Isso mostra a viagem de um paciente com câncer chamado Belle Gibson, que tenta promover seu medicamento bem -sucedido que pode curar doenças mortais. À medida que a série avança, o público começa a suspeitar se o protagonista realmente sofre uma doença crítica. Então, qual é a verdade por trás do câncer de Bella Gibson no vinagre de maçã?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o mistério intrigante da série dramática.

Belle Gibson realmente tem câncer no vinagre de maçã?

Não, Belle Gibson não tem câncer no vinagre de maçã.

A série começa com uma beleza grávida que revela que foi diagnosticada com câncer cerebral maligno. Ela também se junta a outra vítima de câncer, Mile. Além disso, ele acaba iniciando toda a aplicação da despensa e compartilha como a comida “completa” a ajudou a derrotar a doença. Pouco a pouco, as pessoas começaram a se conectar com sua história e sua aplicação foi bem -sucedida.

Enquanto os espectadores simpatizam com sua condição, há uma suspeita de se o caráter realmente sofre de doença mortal. Ele foi repetidamente interrogado sobre isso, mas permanece firme em suas declarações. No entanto, é revelado no primeiro episódio em si que é bom, com seu registro médico confirmando que não há anormalidades detectadas em sua varredura cerebral.

Como está a mentira de Belle Gibson no vinagre de maçã?

A mentira de Belle Gibson no vinagre de maçã da Apple é exposta pela mídia no episódio 6.

No quarto episódio, Belle decide arrecadar fundos para um paciente com câncer chamado Hunter. Logo, os jornalistas Justin e descobrem que as doações recebidas por Belle nunca chegaram às organizações benéficas. Portanto, Belle é exposto na mídia e seus seguidores exigem saber a verdade.

A razão por trás de Belle, que mentiu sobre sua condição, pode ser conectada à sua dolorosa história de fundo. Ele escapou de casa aos 12 anos e foi negligenciado por sua mãe, que também é mentirosa. Além disso, Belle foi afetada quando o Dr. Phil revelou que ele tinha um grupo em seu corpo e danos ao DNA no fígado usando a palavra “tumor”.

Depois que sua mentira é exposta, Belle começa a alucinar Mile em seu quarto de hotel. Mile é visto defendendo suas mentiras explicando que Belle estava lutando por sua vida, apesar de não ter câncer.

A criadora Samantha Strauss e o ator Kaitlyn Dever compartilhado Como Belle se acostumou a mentir que ele esqueceu que seu histórico de câncer era falso. Enquanto ele estava no nível da superfície, parecia que ele estava apenas enganando as pessoas para vender seu aplicativo, a verdadeira intenção de Belle em sua mente era “ajudar as pessoas”.