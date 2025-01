Vince McMahon e SEC chegam a acordo de US$ 1,7 milhão por pagamentos silenciosos

O cofundador da World Wrestling Entertainment (WWE), Vince McMahon, alcançou um povoado com a Securities and Exchange Commission (SEC) na sexta-feira por não divulgar dois pagamentos feitos em seu nome e em nome da empresa.

O ex-CEO da WWE foi acusado de pagar dinheiro secreto a duas pessoas em 2019 e 2022 para impedi-las de entrar com ações formais contra ele no tribunal.

De acordo com a ordem da SEC, um acordo exigia que McMahon pagasse a um ex-funcionário US$ 3 milhões em troca de seu silêncio sobre as relações atuais com McMahon e o segundo acordo exigia que McMahon pagasse US$ 7,5 milhões a um ex-contratado independente da WWE em troca do contratante independente. acordo. não divulgando suas acusações contra McMahon e sua divulgação de possíveis reclamações contra a WWE.

Devido aos dois pagamentos, a WWE exagerou o seu lucro líquido de 2018 em aproximadamente 8% e o seu lucro líquido de 2021 em aproximadamente 1,7%.

“Os executivos da empresa não podem celebrar acordos significativos em nome da empresa que servem e ocultar essas informações das funções de supervisão e do auditor da empresa”, disse Thomas P. Smith Jr., diretor regional, em comunicado, associado do escritório regional de Nova York. .

em seu liberarA SEC disse que McMahon não admitiu nem negou a culpa, mas concordou em pagar uma multa civil de US$ 400.000 e reembolsar à WWE US$ 1.330.915,90.

“No final, nunca houve nada além de pequenos erros contábeis em relação a alguns pagamentos pessoais que fiz há vários anos, enquanto era CEO da WWE. “Estou muito feliz por poder deixar tudo isso para trás”, disse McMahon em comunicado publicado no desconhecido.

WWE e McMahon não responderam imediatamente ao pedido de comentários de The Hill.

A esposa de McMahon, Linda, foi recentemente citada em uma ação judicial alegando que a empresa permitiu que uma emissora abusasse sexualmente de crianças durante anos. Ambos negaram essas alegações.

Linda lidera atualmente a equipe de transição do presidente eleito Trump e foi nomeada para liderar o Departamento de Educação durante seu segundo mandato.

