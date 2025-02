Vingadores exclusivos: Age of Ultron Livros Preview destaca o MCU Concept Art for Exo-Sales e mais

Vindo tem um exclusivo Pré -visualização do Titan Books ‘Marvel Studios’ The Infinity Saga – Vingadores: Age of Ultron – The Art of the Movie Art Book.

The Infinity Saga of Marvel Studios – Vingadores: Age of Ultron – A arte do filme é o livro de arte oficial da Marvel Film 2015. É o décimo dos 24 títulos cinematográficos da saga infinita cinematográfica do universo da Marvel que os livros titan publicam como um conjunto completo.

Confira a Saga Exclusiva da Marvel Studios – Vingadores: Age of Ultron – A visão anterior da arte do filme abaixo:





Crédito da foto: Josh Nizzi Concept Art | Maravilha





Crédito da foto: Pete Thompson Concept Art | Maravilha





Crédito da foto: Kevin Jenkins e Tim Hill Concept Art | Maravilha

O que está incluído no livro de arte Vingadores: Age of Ultron?

“Este livro de luxuosas mesa de café ilustrou os leitores por trás da cena do sucesso global das bilheterias”, diz uma descrição do livro de arte. “Vá ao redor do mundo com os Vingadores na página após página da impressionante arte conceitual, design de produção, efeitos visuais, revelando fotografia e comentários do elenco e da equipe. Aqui está tudo o que ele precisa saber sobre o grande filme de sucesso de seus principais atores, incluindo o diretor Joss Whedon, a produtora executiva Victoria Alonso e o produtor Kevin Feige, juntamente com os talentosos ilustradores conceituais e scripts gráficos que trabalhavam no set e atrás da cena Para criar a arte dos Vingadores: Age of Ultron “.

O livro de arte vem do autor Jacob Johnston, que foi o coordenador e produtor de desenvolvimento visual em vários projetos da MCU, incluindo Vingadores: Age of Ultron e muito mais.

O segundo filme dos Vingadores do MCU, Age of Ultron, foi dirigido por Whedon e estrelado por Robert Downey Jr. como Tony Stark/Iron Man, Chris Hemsworth como Thor, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Chris Evans como Steve Rogers/Capitão América, Scarlett Johansson. Como Natasha Romanoff/Viúva Black, Jeremy Renner como Clint Barton/Hawkeye, Paul Bettany como Vision, James Spader como Ultron e muito mais. O filme está sendo transmitido no Disney+.

Clique aqui Para obter mais informações ou obter informações iniciais para os Avanadores da Saga Infinita da Marvel Studios: Age of Ultron-The Art of the Movie.