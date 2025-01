Vingadores: Irmãos Russo do Juízo Final falam por que a ideia das guerras secretas os trouxe de volta

Anthony e Joe Russo, conhecidos como Irmãos Russo, explicaram por que decidiram retornar ao MCU.

Os Irmãos Russo fizeram seu primeiro filme MCU, Capitão América: O Soldado Invernal, em 2014. Eles dirigiram Capitão América: Guerra Civil de 2016, Vingadores: Guerra Infinita de 2018 e Vingadores: Ultimato de 2019.

Desde então, os irmãos Russo se afastaram dos estúdios da Marvel, tendo dirigido Cherry de 2022 para Apple TV + e The Gray Man de 2022 para Netflix. Seu filme mais recente, The Electric State, estreará na Netflix em março de 2025.

No entanto, no ano passado foi anunciado que os irmãos Russo retornarão para dirigir Vingadores: Apocalypse de 2026 e Vingadores: Guerras Secretas de 2027.

O que os irmãos Russo disseram sobre o retorno ao MCU?

conversando com Revista ImpérioOs Russos explicaram porque decidiram voltar para a Marvel.

“O final do jogo foi o fim e demoramos um pouco para começar a pensar nisso como mais do que apenas um fim”, disse Anthony. “… Somos muito próximos de Kevin e Lou (D’Esposito) e de toda a equipe da Marvel e temos conversado ao longo dos anos. Conversamos sobre muitas ideias. Na verdade, o que aconteceu foi que acabamos nos deparando com uma ideia que despertou a todos nós. Você não podia imaginar o que aconteceria até que chegasse, e quando chegou foi tipo, ‘Bem, essa é uma história que precisamos contar.'”

Joe acrescentou: “Havia ideias que estávamos tentando entender que precederam esta, mas nunca encontramos a história… Lembro-me de ligar para (o escritor Stephen McFeely) e dizer: ‘Ei, ideia maluca.’ Que tal voltarmos todos e fazermos Guerras Secretas? (Stephen) disse: ‘Porra, não. De forma alguma.’ E então você desligou. E na manhã seguinte, às 7h30, você ligou e disse: ‘Ok, tenho uma ideia.'”

Avengers: Doomsday será lançado em 1º de maio de 2026, seguido por Avengers: Secret Wars em 7 de maio de 2027.