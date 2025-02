Vingança da China pela tarifa de Trump

Pequim anunciou seus próprios deveres e impôs limitações de exportação com os principais minerais

A China anunciou novas tarifas e limitações comerciais, após um movimento semelhante da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, que considera a concorrência contra a China uma política externa importante.

Na semana passada, Trump ordenou mais 10% das tarifas sobre todos os bens da China, dizendo que usa sua autoridade urgente para combater a emergência nacional causada pelo comércio de drogas e pela imigração ilegal. Na mesma ação executiva, o presidente voltou para o Canadá e o México. Desde então, os dois vizinhos americanos ofereceram concessões sobre a segurança da segurança para distrair o crescente conflito comercial.

O governo chinês respondeu alguns minutos depois que as novas tarifas entraram em vigor na terça -feira. Ele incluiu restrições a certos produtos dos EUA – 15% das tarifas de carvão e gás natural mobilado e 10% das tarifas de petróleo bruto, máquinas agrícolas e alguns veículos.

Anúncio de sua mudança de política, o Ministério das Finanças da China condenou a decisão de Trump, dizendo que “Viola seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)” e “Podrores, cooperação econômica e comercial normal entre a China e os EUA”. Enquanto isso, o Ministério do Comércio anunciou que a China havia apresentado um apelo contra a tarifa dos EUA na OMC.

Pequim também introduziu um regime de licenciamento para produtos de exportação contendo Volfram, Tellurium, Bismuthut, Molibdênio e Indium. A medida irá “Segurança nacional e proteção de juros” O Ministério do Comércio disse, sem uma menção especial aos EUA. Os minerais são essenciais para a produção avançada.