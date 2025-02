Viola Davis luta contra terroristas enquanto joga o presidente no trailer do G20

O primeiro trailer de G20 Foi lançado.

O G20 é um novo filme de ação que chegará ao Amazon Prime Video em abril de 2025. Dirigido por Patricia Riggen, está estrelando Viola Davis como presidente dos Estados Unidos, Taylor Sutton.

Confira o trailer e o pôster do G20 abaixo (procure mais trailers):

Sobre o que é o G20?

“No G20, quando os terroristas excedem a cúpula do G20, o presidente dos EUA, Taylor Sutton (Davis), deve trazer toda a sua propriedade e experiência militar para defender sua família, seus líderes e o mundo”, diz a sinopse do filme.

Davis também produz o G20, que vem do Amazon Studios e do MRC Film, junto com Andrew Lazar e Julius Tennon. O roteiro vem de Noah e Logan Miller, com críticas de Caitlin Parrish e Erica Weiss.

“Viola é realmente um talento único em seu tipo, tanto na frente quanto atrás da câmera, e mal podemos esperar para vê -la dar vida ao personagem dinâmico que é o presidente Sutton”, disse Julie Rapaport, da Amazon Studios, sobre o filme, via Via Via MRC Entertainment. “Esperamos trabalhar com a incrível equipe de cinema e nossos parceiros no filme da MRC para entregar este emocionante filme ao nosso principal público de vídeo em todo o mundo”.

Juntamente com Davis, o elenco do G20 inclui Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Antony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impiciatore, Clark Gregg, Christopher Farrar, John Hoogenakker e Meewha Alana Lee.

O G20 estará disponível para transmitir no Amazon Prime Video em 10 de abril de 2025.