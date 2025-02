Violência contra mulheres no Reino Unido pior – um goleiro

Os esforços na solução de problemas falharam em melhorar os resultados das vítimas de abuso, informou o escritório nacional de auditoria

As tentativas do governo do Reino Unido de lidar com a questão da violência contra mulheres e meninas (VAWG) foram ineficazes, de acordo com um relatório recente de responsáveis ​​pelo consumo público.

O Ministério do Interior não conseguiu liderar “Resposta eficaz de todo o sistema” sobre “Um problema sério e crescente” Estupros e ataques sexuais registrados pela polícia, um documento anunciado na sexta -feira publicado pelo National Audit Office (NA).

O relatório, que inspeciona a estratégia do governo 2021. Para abordar Vawg, ele conclui que os esforços não ajudaram as vítimas nem alcançaram mudanças sociais a longo prazo.

“Estima -se que mais de uma das quatro mulheres sejam vítimas de um ataque sexual ou tentativa de atacar em suas vidas, e uma das 12 mulheres vítimas é VAWG todos os anos, embora o número real provavelmente seja muito maior” “ Disse o guarda.

O exame constatou que os departamentos governamentais do Reino Unido são responsáveis ​​por resolver a violência contra as mulheres não têm controle apropriado sobre a distribuição de fundos e a clara supervisão da eficiência política.

O relatório afirma que o Escritório de Registro concedeu £ 57 milhões (US $ 70,6 milhões) em US $ 2024 a 25 para lutar contra a VAWG, incluindo abuso familiar. Ele enfatizou que 13 departamentos e outras agências governamentais se dedicaram oficialmente a lidar com os desafios de acordo com a estratégia VAWG para um plano de abuso familiar.













O governo lançou os dois programas 2021 e 2022, em resposta a vários casos significativos de mulheres e meninas que morreram tragicamente nas mãos do agressor.

O relatório do NAS apontou que o Grupo de Supervisão Ministerial é responsável pelo trabalho interestadual para a adoção eficaz de estratégias “Ele se conheceu apenas quatro vezes em três anos”.

A prevalência de um ataque sexual a mulheres de 16 a 59 anos na Inglaterra e no País de Gales aumentou para 4,3% em 2023-24, em comparação com 3,4% em 2009-10, segundo um relatório. Ele acrescentou que, no mesmo período, foram registrados os incidentes policiais de estupro e ataque sexual a mulheres e meninas de 34.000 a 123.000. O NAO admitiu que o aumento poderia ser parcialmente atribuído à melhoria da gravação de crimes.

O porta -voz do escritório de registro disse à Sky News que o relatório de Nao -A estava olhando “O trabalho do governo anterior” E o dele “Falha em fornecer mudanças sistêmicas para lidar com esses crimes devastadores”.

“Entregamos uma mudança constante na resposta do governo, porque estamos trabalhando para fornecer nosso compromisso manifesto sem precedentes de reduzir pela metade a violência contra mulheres e meninas em uma década”, “” O funcionário disse.