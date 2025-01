Violência Parbhani: ativistas ambedkaritas marcham para Mumbai e exigem justiça para Somnath

Uma longa marcha foi organizada a partir do distrito de Parbhani, em Maharashtra, em busca de justiça para Somnath Suryawanshi, que morreu sob custódia judicial dias depois do início da violência na cidade de Parbhani devido à alegada profanação de uma réplica da Constituição indiana. Na quarta-feira (22 de janeiro de 2025), a manifestação alcançou a vila de Watur em Partur Taluka, no distrito de Jalna, no estado, e centenas de pessoas se juntaram a eles para chegar a Mumbai.

Depois de Jalna, a manifestação seguirá em direção ao distrito de Chhatrapati Sambhajinagar. A longa marcha, que começou em 17 de janeiro, terminará em Mumbai em 18 de fevereiro, após reunião com o ministro-chefe, Devendra Fadnavis, disse um organizador.

Somnath morreu sob custódia judicial depois de ter sido preso por participar num protesto contra a profanação da réplica da Constituição indiana que ocorreu em 10 de dezembro, após o qual eclodiu violência em Parbhani em 11 de dezembro. Somnath, um aspirante a advogado e residente em Pune, veio a Parbhani para comparecer aos exames de direito.

“Todos os dias, milhares de pessoas caminham e juntam-se à manifestação, apelando a julgamentos rápidos contra os agentes da polícia que alegadamente agrediram Somnath Suryawanshi sob custódia, resultando na sua morte. Vamos recorrer, exigindo testes de polígrafo para o acusado Datta Sopan Pawar, julgamentos rápidos pela morte de Santosh Deshmukh e retirada de casos falsos contra os manifestantes”, disse Bhimrao Hattiambire, líder Ambedkarite de Parbhani. O hindu.

Outras demandas dos manifestantes incluem a apreensão de imagens de câmeras de segurança da delegacia de polícia de Parbhani; investigação sobre os organizadores do Sakal Hindu Samaj Morcha; construção de um monumento a Suryawanshi; e compensações e empregos públicos para as famílias de Suryawanshi e Vijay Wakode, um líder ambedkarita que morreu de parada cardíaca após o incidente.

O filho do Sr. Wakode, Ashish Wakode, e o irmão de Somnath, Avinash Suryawanshi, estão liderando a manifestação. “Funcionários do governo encontrar-se-ão connosco em vários pontos no caminho para Mumbai, dando-nos apenas garantias orais e nada de concreto por escrito”, disse um dos organizadores.

Os manifestantes caminharam pelo menos 20 quilômetros por dia, disseram os organizadores.