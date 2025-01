Vir Singh Negi nomeou diretor de Jipmer

Vir Singh Negi, que atualmente atua como diretor executivo do Instituto de Ciências Médicas da Índia Bilaspur, foi nomeado aqui como diretor do Instituto Jawaharlal de Educação e Pesquisa Médica de Pós -Graduação (JIPMER).

Na comunicação enviada na sexta -feira a Gautam Roy, diretora encarregada de Jipmer, o Ministério da Saúde e Bem -Estar Familiar informou que o Comitê de Nomeações do Gabinete deu sua aprovação à nomeação do Dr. Negi como próximo diretor de Jipmer. A nomeação será por um período de cinco anos ou até ele completar 65 anos, diz a comunicação.

O Dr. Negi, que serviu em Jipmer por um longo tempo, mudou -se para Aiims Bilaspur como representante há cerca de quatro anos. Ele se juntou a Jipmer como professor assistente médico e depois se tornou chefe do Departamento de Imunologia Clínica antes de passar para a AIIMS. Ele apresentou várias pesquisas e guiou trabalhos a muitos estudantes de doutorado.

De acordo com uma equipe administrativa da Jipmer, é provável que o novo diretor assuma o cargo no início do próximo mês. O Dr. Gautam Roy atuou como diretor responsável depois que Rakesh Aggarwal foi dispensado de suas funções em dezembro do ano passado.