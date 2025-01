Virais! Menino do ensino médio de Tambun atropelado enquanto carregava milhões de rúpias em dinheiro falso

Jacarta – Um vídeo tornou-se viral nas redes sociais mostrando um acidente de trânsito que aconteceu com um estudante do ensino médio em Tambun, Bekasi Regency, que foi pego carregando dezenas de notas falsas no valor de IDR 2.250.000.

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de South Tambun, AKP Kukuh Setiono, explicou a cronologia do acidente ocorrido na manhã de sábado, 11 de janeiro de 2024. Quando as pessoas abordaram o menino depois que ele foi atropelado por um carro, ficaram chocadas com o pacote de 50 mil rúpias e 100 mil rúpias que ele carregava.

 (Ilustração fotográfica) A polícia mostra evidências de notas falsas de 100.000 rúpias. Foto: ENTRE FOTOS/Irfan Anshori

Quando os moradores perguntaram ao estudante sobre isso, o menino pareceu confuso. O menino de iniciais A (14), que ainda cursa o ensino médio, foi solicitado a entregar dinheiro falso por um homem que ainda é perseguido.

Kukuh disse que a vítima e o agressor se conheceram através do Facebook. O menino A recebeu então a promessa de 50 mil rúpias em troca da entrega de mercadorias na área de Cibitung.

“Então, no Facebook, alguém estava oferecendo: ‘Quem está disposto a dar algum tesouro à gangue’? Aí perguntaram ao menino, com isso (a atração de) receber 50 mil rúpias”, disse Kukuh, sábado, 11 de janeiro de 2025.

Os dois concordaram em se encontrar na estação Tambun. Quando se conheceram, a vítima descobriu que o item que lhe pediram para entregar era dinheiro falso no valor de IDR 2,2 milhões.

“Aí ele foi deixar o dinheiro. Lá ele (a vítima) descobriu que era dinheiro falso e levou o dinheiro para Cibitung. Depois de encontrá-lo, ele deixou o maço de notas, ele (a vítima) sabia que era dinheiro falso, que sabia”, disse Firm.

Kukuh disse que o perpetrador seguiu a vítima por trás. Porém, antes de caminhar muito, a vítima foi atropelada por um carro. Foi quando os moradores locais descobriram que a vítima carregava dinheiro falso numa pilha.

“Ele (o perpetrador) o seguiu por trás, depois o que estava na frente (a vítima) foi atropelado por um carro. Calculamos (a quantidade de dinheiro falso) 2,2 milhões de rúpias. O valor de 100.000 equivale a 50.000”, Kukuh disse.

 Evidência de dinheiro falso Foto: FOTO ANTARA/Irsan Mulyadi

A vítima está sendo interrogada pela Polícia de South Tambun. A polícia ainda investiga o caso, inclusive em busca do homem que ordenou que a vítima entregasse o dinheiro falso.

“A vítima ficou ferida, caiu. Agora está na delegacia para interrogatório. Ainda estamos investigando. Ainda estamos investigando de onde ele veio, a pessoa que o entregou e também estamos investigando seu Facebook”, disse ele. disse.