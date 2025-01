Virais! Taruna Akpol forçou o namorado ao aborto, Propam interveio

Jacarta, Viva – Viral nas redes sociais No comando, a amante de Taruna Akpol, de identidade desconhecida, trabalhava como aeromoça.

Leia também:

Estudantes do ensino profissional em Banggai no passo e chutando as namoradas, o motivo é que há um vídeo de um cara do Tiktok no celular da vítima