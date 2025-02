Viral! A pessoa de Bekasi City Satpol PP é suspeita de extorsão

Bekasi, vivo – Membros virais em redes sociais sem escrúpulos da Unidade Policial da Função Pública da cidade de Bekasi (SATPOL PP) supostamente cometeu impostos ilegais (extorsão) aos fornecedores de rua (PKL).

Leia também: A polícia viral em Palembang acusou o motorista do caminhão de trazer metanfetamina, depois de verificar se acabou sendo uma banana

Isso é conhecido VIVA Do carregamento da conta do Instagram, @Fatos.bekasi na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

No vídeo, o carro oficial do SATPOL PP foi abordado por três policiais para abordar os vendedores ambulantes. Então, um homem se aproximou do carro enquanto oferece um objeto suspeito de dinheiro.

Leia também: Professor viral repetidamente a tabela ao explicar que dezenas de estudantes não se juntaram ao SNBP, usuários da Internet: os professores não têm ética

“Uau, pergunte esse depósito?” Perguntou o gravador de vídeo para Satpol pp.

Leia também: Viral! Este homem compartilha dicas de poupança RP.

Satol PP, que estava sentado no banco do passageiro esquerdo, intervieram, mas suas palavras não foram ouvidas claramente.

“Uau, uau, uau, isso é ruim”, continuou o gravador.

Na porta do carro que foi abordada pelos três elementos, as palavras ‘Polícia de Pamong Praja, distrito de West Bekasi, cidade de Bekasi’.

Enquanto isso, o homem que entregou o objeto supostamente dinheiro ao Satpol PP era o vendedor de frutas Legen Lontar Legen.

Investigar uma calibração, ocorreu o incidente Jalan Kh Noer Alie, Kayuringin Jaya Village, South Bekasi, na quinta -feira, 5 de setembro de 2024.

O chefe de queixas da comunidade e pessoal da BINA para o desenvolvimento da comunidade e o PP da cidade de Satpol Bekasi, DWI Putri Puji Astuti, disse que os três elementos foram examinados na sexta -feira, 6 de setembro de 2024.

No exame, os três afirmaram receber o dinheiro. Apesar de receber dinheiro, a pessoa de Satpol PP disse que não perguntou. Os três disseram, os comerciantes que lhes deram dinheiro.

“De acordo com a declaração deles, é verdade que eles recebem dinheiro, mas sem serem solicitados. Portanto, os comerciantes estão dando dinheiro”, disse DWI a jornalistas em setembro de 2024.

Enquanto isso, o chefe da cidade de Bekasi, Satpol PP, Karto, revelou que os três membros do Satpol PP que solicitaram dinheiro dos comerciantes estavam registrados como trabalhadores contratados.

Karto disse que pediu dinheiro aos comerciantes pela quantidade de RP. Segundo ele, as ações realizadas por três de seus membros não foram incluídas como impostos ilegais ou extorsão.

“O que é reconhecido é apenas o IDR 5.000, para comprar uma bebida. Não é extorsão, por isso é MAH enquanto isso acontece, se a extorsão for todos os dias”, disse Karto.

Karto enfatizou que havia dado uma sentença na forma de uma repreensão oral a seus homens, considerando que os três permaneceram contratados.