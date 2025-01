Viral! As tias dos autores da perseguição de uma criança em crianças do sul são oficialmente detidas

Sua cerimônia, viva -Os investigadores da unidade de investigação criminal do sul de Nia prenderam oficialmente um suspeito no caso de um suposto garoto de 10 anos com N, que era viral nas redes sociais com a condição de ambas as pernas presumivelmente quebradas para seus parentes familiares .

Leia também: O tio nega o filho da tortura da família no sul das crianças até que ele desabilite, acusando as ações do pai bêbado

“Sim, preso (suspeito d)”, disse o chefe de polícia de Nias do Sul, AKBP. Ferry Mulyana Sonarya, quando confirmada por Viva, através da mensagem do WhatsApp, quarta -feira à tarde, 29 de janeiro de 2025.

Ferry disse que esse suspeito era a tia da vítima. Atualmente, o suspeito D ainda está sendo realizado intensamente examinando na delegacia de Nias do Sul.

Leia também: A criança no sul de Nias foi supostamente torturada pela família até desativar, a tia da vítima estava suspeita

 Tia e vítima de criança em crianças do sul, que supostamente se deveu a perseguição

“Sim, sua tia (da própria vítima)”, disse o policial de Dos Jasmine.

Leia também: A Polícia Regional de Nias do Sul investiga a suposta perseguição de uma mulher até que seus pés quebraram

A mulher DD foi nomeada suspeita, com base em duas evidências encontradas pela polícia na suposta perseguição à criança.

“Sim, é verdade, o suspeito está no sexo do sexo feminino, um parente da vítima n”, disse Ferry.

Nesse caso, Ferry revelou que a polícia havia realizado um exame e solicitou informações sobre várias testemunhas.

“Ainda existem 8 testemunhas, questionadas”, explicou o chefe de polícia do sul de Nias.

A polícia também convocou e examinou o avô, a avó, o tio e a tia da criança no vídeo pós -viral, mencionado e supostamente abusado pela vítima.

“Eles estão apenas chamando o estado de testemunhas”, disse o chefe de polícia de Nias do Sul.

Quando perguntado sobre os pais da criança, Ferry revelou que a mãe e o pai da vítima haviam sido separados da vítima da vítima e da mãe da vítima determinou a avó da criança.

“Seus pais estão separados há muito tempo com o irmão deste bebê. Então, ele confiou aos pais ou avô desse irmão”, disse Ferry.

Ferry também atraiu o público para não disseminar as informações que não foram verificadas relacionadas a este caso. Esta etapa é importante para manter a privacidade e o conforto da vítima.

“Trabalharemos profissionalmente e transparentemente para que a justiça possa ser confirmada”, disse o chefe de polícia do sul do Nias.

Anteriormente, ele relatou um vídeo viral de uma mulher de 10 anos, com a condição de ambas as pernas quebradas supostamente perseguidas por parentes familiares, o que fez os corpos da criança desativados nas pernas.

“Este é realmente um tratamento selvagem da infância aos 10 anos de idade torturado por avô, avô, pai e sua tia”, escreveu ele em uma narrativa de vídeo viral na conta do Facebook de Lider Giawa.