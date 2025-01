Viral, estrangeiros em Bali viajam em Ojol Bonceng 3 sem usar capacete enquanto se beijam

Bali, LONGA VIDA – O comportamento dos estrangeiros na Ilha dos Deuses é muitas vezes o centro das atenções e atrai o ódio dos internautas. As estranhas ações realizadas por turistas estrangeiros em Bali também tendem a incomodar o público.

A razão é que não só violam a lei, mas os estrangeiros também violam frequentemente as normas ou valores de cortesia que a sociedade balinesa defende.

 O ato indecente de estrangeiros em Bali quando três deles viajavam em um mototáxi sem capacete Foto: VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Há poucos dias, a ação de um casal estrangeiro viralizou nas redes sociais. O vídeo enviado pela conta do Instagram @instan.viral mostra uma dupla de estrangeiros viajando em um mototáxi online e se beijando em uma motocicleta dirigida por um motorista da Ojol. O casal caucasiano, de origem desconhecida, também não usava capacete.

“Viral! A viagem de mototáxi de um casal caucasiano sem usar capacete enquanto se beijava em Denpasar, Bali”, escreveu o relato @instan.viral no vídeo enviado.

“Vocês não deveriam ser imitados, pessoal. 3 passeios sem capacete e beijos. Localização em Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali”, titula o vídeo escrito pela conta @instan.viral.

No vídeo é possível ver um passageiro da Ojol sentado logo atrás do motorista, na frente do estrangeiro que está sentado atrás. No caminho, os dois praticaram atos indecentes sem prestar atenção ao ambiente ao redor.

As ações dos dois estrangeiros geraram imediatamente vários comentários de internautas. Os internautas também suspeitam que a mulher no vídeo seja moradora local.

“Essas pessoas são assustadoras na rua. Por que ninguém tem a iniciativa de dar cabeçadas nas pessoas por trás?”, escreveu o relato @andha_yanie na coluna de comentários.

“A garota é local, certo?” disse a conta @real_nengvia12.

“É realmente grátis em Bali assim?”, escreveu @laey_payung_.

“Esperamos que medidas possam ser tomadas contra estrangeiros…” escreveu a conta @rianda_jaya1081

“Este é um estrangeiro sem casa no seu país”, comentou @eastboy34.

“É disso que as pessoas se orgulham em Bali???” escreveu a conta @bos_quee na coluna de comentários.

Dois dias após sua publicação, o pequeno vídeo foi visto cerca de 639 mil vezes.