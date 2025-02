Viral! Palm Boss em Deliserdang foi roubado

Sumatra del Norte, Viva – Um vídeo das imagens do CCTV mostra uma ação de assalto feita por vários homens armados na área de Palm Oil Prabrik, Deliserdag Recência, North Sumatra.

De acordo com os dados coletados, a vítima com o B inicial é um chefe de Palma. Nas imagens de CCTV, dois agentes de segurança levantaram as mãos. As imagens de CCTV agora são virais nas redes sociais.

Este vídeo de assalto foi viral nas redes sociais, visto na conta do Instagram @deliserdaginfoo, os ladrões com capacetes e máscaras vieram montar uma motocicleta, depois apontando a arma para um posto de segurança onde estava a vítima.

Na CCTV, o guarda de segurança postagem levantou a mão porque ele supostamente estava ameaçado com uma arma. Além disso, os autores levaram o dinheiro da vítima no posto de segurança.

“O assalto ocorreu na área de moinho de petróleo de palma, na cidade de Paya Kud na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

 A segurança levantou a mão quando um homem na Regency of Deliserdang realizou um assalto. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

Enquanto o chefe da unidade de investigação criminal da polícia de Deliserdag, Kompol Risqi Akbar confirmou o incidente de roubo que ocorreu na tarde de sexta -feira, 31 de janeiro de 2025, por volta das 15h30.

Nesse incidente, a vítima estava no posto de segurança da fábrica de petróleo de palma. B está esperando por suas ordens de fruto da palma. Pouco tempo depois, 4 homens suspeitos dos autores se aproximaram da vítima.

“De repente, 4 autores chegaram, supostamente usando 1 arma de fogo do revólver e 2 facões longos olhando com uma máscara e uma cobertura de face de casco”, disse Risqi.

Além de ameaçar as vítimas que usam senpi, os supostos autores também usaram Kelawang para ameaçar B. dinheiro centenas de milhões de rúpias foram rapidamente removidas pelos autores, então os autores deixaram o local.

“A vítima foi ameaçada pelos autores com a ameaça de armas de fogo no peito direito e Kelawang no pescoço esquerdo da vítima. Então, os autores invadiram o dinheiro da vítima na bolsa preta a 232.000.000 de RP”, explicou Risqi.

A polícia fez a cena do crime, examinando testemunhas, incluindo vítimas. Agora, os autores estão sendo caçados pela polícia de Deliserdang.