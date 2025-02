Visakhapatnam obtém um parque de diversões com temas de neve

No primeiro do gênero, Visakhapatnam agora recebe uma ‘estação de neve’, um parque de atração de neve no Viswanadha Sports Club (VSC), em Akkayyapalam. De acordo com a administração do clube, esta é a primeira estação de neve no estado.

O presidente da Autoridade Portuária de Visakhapatnam (VPA) Madhaiyan Angamuthu inaugurou o parque de diversões aqui na sexta -feira.

Falando durante o programa, Angamuthu disse que a ‘estação de neve’ será única e tornará Visakhapatnam um destino melhor para atividades de esportes e entretenimento de aventura. Esta estação divertida não apenas atrairá crianças, mas também pessoas de todas as idades, disse ele.

Ele também disse que cerca de 5.000 pessoas de várias partes de Andhra Pradesh, Odisha e Chattisgarh visitam o estádio do porto e desfrutam de várias atividades esportivas diariamente.

Um bom número de pessoas visitou a estação de neve no primeiro dia. As pessoas tiraram selfies, fizeram vídeos e as trocaram em redes sociais. A gerência do VSC espera que a participação dos visitantes aumente nos fins de semana.