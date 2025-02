O impulso do presidente Trump de garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia abalou os aliados sobre o Atlântico e perturbou alguns senadores republicanos que querem ver o líder do Kremlin, Vladimir Putin, punido ao ordenar seus militares que invadissem Kiev em fevereiro de 2022.

Trump conversou com Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na quarta -feira. O comandante em chefe mais tarde naquele dia disse que se encontrará com Putin pessoalmente para discutir o acordo de paz. O presidente da Ucrânia expressou insatisfação com Trump marcando Moscou primeiro antes de Kiev, mas enfatizou que a Ucrânia não aceitaria nenhum acordo forjado entre os Estados Unidos e a Rússia sem participar diretamente das negociações.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, também chegou às manchetes nesta semana sobre os comentários de quarta -feira. Ele disse que a Ucrânia, como parte das conversas da paz, não deve esperar para ser incluída na aliança da OTAN ou recuperar o território antes da Rússia anexada à Crimeia em 2014, comentários que pareciam ter retornado um dia depois. Zelensky disse na sexta -feira que o apoio da Ucrânia para ingressar na aliança havia sido bobo mesmo antes de Trump assumir o cargo em 20 de janeiro.

Em Washington, os legisladores do Partido Democrata em Capitol Hill estão tentando jogar defesa como o Departamento de Eficiência do Governo de Trump (Doge), ancorado pelo magnata tecnológico e ao aliado Elon Musk, intensificou seu impulso de reinar no governo Despesas, eliminam a burocracia e, em alguns casos, eliminam departamentos ou agências inteiras.

Além disso, o atual governo ordenou que os líderes de várias agências governamentais comecem a acabar com os trabalhadores que estão em seu período de julgamento. Os cortes foram informados no Departamento do Interior, nos Assuntos dos Vetersões e na Agência de Proteção Ambiental (EPA).

Nos próximos dias, as autoridades dos EUA começarão a discutir conversas de paz com seus colegas ucranianos e russos na Arábia Saudita, múltiplo Partidas relatou no sábado. Zelensky se reuniu com o vice -presidente Vance na sexta -feira, após o que o presidente da Ucrânia elogiou a determinação de Trump de terminar a guerra de quase três anos na Europa Oriental. Zelensky estará em “Meet the Press” da NBC, onde provavelmente discutirá as demandas da Ucrânia durante as negociações e explicará a próxima reunião na Arábia Saudita.

Na quinta -feira, o Comitê de Orçamento da Câmara aprovou uma resolução orçamentária após uma longa reunião na noite de quinta -feira. Foi aprovado com um voto do partido de 21 a 16 e agora está programado para ser considerado pela câmera completa. O representante Ryan Zinke (R-Mont.) Está programado para estar em “The Hill Domingo” da Newsnation, onde provavelmente falará sobre as negociações do orçamento da câmara e o último desenvolvimento sobre o possível acordo de paz na guerra da Rússia- Ucrânia .

Segundo relatos, o consultor de segurança nacional Mike Waltz é uma das autoridades dos EUA que viajará para a Arábia Saudita como parte da delegação que negocia o acordo de paz para o conflito na Europa Oriental. Ele está programado para aparecer em “Fox News Sunday”, onde provavelmente discutirá a viagem ao Oriente Médio e onde fala sobre o alto incêndio entre a Ucrânia e a Rússia.

É provável que todas essas questões sejam discutidas nos programas de entrevistas de domingo desta semana:

“The Hill Domingo” do Newsnation: Rep. Ryan Zinke (R-Mont.); Jake Auchincloss (D-Mass.); Historiador Richard Brookhiser.

“Esta semana”, da ABC: Rep. Hakeem Jeffries (DN.Y.); Senador Markwayne Mullin (R-Okla.).

“Conheça a imprensa” da NBC: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

“Estado da União” da CNN: Fronteira da Casa Branca Tom Homan; Senadora Amy Klobuchar (D-Minn.); Rep. Laura Gillen (DN.Y.) e Riley Moore (RW.Va.).

“Face the Nation” da CBS: Senador Jeanne Shaheen (DN.H.); O deputado Dan Crenshaw (R-Texas) e Jamie Raskin (D-MD); O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca Kevin Hassett.

“Fox News Sunday”: – Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz; Sens. John Barraso (R-Wyo.) E Tim Kaine (D-V.).

“Domingo de manhã Futures” da Fox: O enviado especial de Trump para o Oriente Médio Steve Witkoff; Homan; Presidente da Conferência do Partido Republicano Lisa McClain (R-Mich.); O fundador da Anduril Industries, Palmer Luckey.

Fonte