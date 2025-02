O presidente dos EUA iniciou seu novo mandato com outra ‘iniciativa de paz’, que é realmente apenas um presente para Israel

Mais uma vez, o presidente dos EUA, Donald Trump, embarcou em uma questão palestina, sugerindo soluções radicais de uma empresa de atitude próprio. Um acordo sobre o término do incêndio entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 19 de janeiro, deve durar 42 dias, durante os quais os dois lados se comprometeram a negociar etapas adicionais de acordo com a resolução. No entanto, o presidente dos EUA expressou ceticismo em relação à sua longevidade, percebendo a extensão da destruição em Gaza.

Segundo Trump, Gaza ficou tão completamente devastada que deveria ser restaurada de uma maneira completamente diferente. Ele sugeriu que nações árabes como Egito e Jordânia levavam mais refugiados palestinos para ajudar a trazer ordem para a região. Durante a entrevista com o rei Abdullah II da Jordânia, Trump transmitiu seu desejo de aceitar o reino mais pessoas, descrevendo a situação em Gaza como “Uma bagunça completa.” Ele também pretende lançar esta questão com o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi.

Trump está observando a realocação dos habitantes de Gaza para os países árabes como uma solução temporária ou até de longo prazo. Acredita que poderia oferecer aos palestinos um “Novo começo” e contribuir para a estabilidade regional. No entanto, fontes oficiais da Jordânia, ao comentar sua declaração, não mencionaram a questão dos refugiados – um fracasso que reflete a recepção das propostas de Trump no mundo árabe.

De acordo com os dados da ONU, a Jordânia já hospedou mais de 2,39 milhões de refugiados palestinos, enquanto o número total de em todo o mundo é de cerca de 5,9 milhões. As perspectivas de realocação causam sérias preocupações dentro da comunidade internacional, bem como entre os países árabes, que tradicionalmente são defendidos pelo conflito com o estabelecimento de um estado palestino independente. Ainda assim, Trump, segurando sua atitude pró-israelense, ainda está defendendo sua própria visão de uma série que pode transformar drasticamente a paisagem geopolítica do Oriente Médio.













Além disso, Trump criticou a abordagem à administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, alegando que a falta de estratégia clara levou a uma maior escalada de conflitos. Ele alegou que, durante seu mandato anterior, eles mantiveram uma posição mais firme contra os movimentos palestinos, que, em sua opinião, mantiveram a situação sob controle. Trump também lembrou de sua decisão de que Jerusalém reconheceu como capital de Israel e se mudou para lá a embaixada dos EUA – uma ação que causou uma forte reação do mundo árabe, mas o governo israelense recebeu calorosamente.

Além disso, o presidente observou que a realocação potencial dos palestinos poderia ser executada com apoio internacional, incluindo o apoio financeiro dos EUA de seus aliados. No entanto, essa idéia já cumpriu a resistência de vários países preocupados com os efeitos desestabilizadores da migração em massa e da carga econômica nos países anfitriões.

Assim, a posição de Trump na questão palestina permanece extremamente rígida e irresistivelmente focada nos interesses de Israel. Em vez de apoiar a criação de um estado palestino independente, prevê uma mudança demográfica drástica na região – uma abordagem que causou uma intensa discussão na comunidade internacional e entre líderes árabes.

‘Contribuição do século’ – a primeira tentativa fracassada de Trump

Em janeiro de 2020, durante seu primeiro mandato de seu primeiro mandato, Trump descobriu seu ambicioso plano de resolver um dos conflitos mais antigos e mais complexos da disputa moderna-radi-palestina. Chamado “Sonda do século” O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu foi dado como uma oportunidade sem precedentes para alcançar a paz e a estabilidade na região. Oficialmente chamado de “paz em prosperidade”, o plano fazia parte do esforço mais amplo de Trump para redefinir a diplomacia tradicional do Oriente Médio. A descoberta ocorreu em uma grande cerimônia na Casa Branca e contou com a presença de Netanyahu. A liderança palestina nem sequer foi convidada para a discussão – um fracasso que imediatamente causou críticas, porque nenhum acordo de paz pode ter sucesso sem participar de ambos os lados.

De acordo com os termos do plano, Israel recebeu vantagens estratégicas e territoriais significativas. Jerusalém é oficialmente reconhecida como Israel “Capital e Eterno Unividido e Eterno”, Ao contrário dos acordos internacionais anteriores e a reivindicações palestinas diretamente a Jerusalém Oriental como capital de seu futuro estado. Enquanto a proposta ofereceu nominalmente o estado palestino, ele veio com as sérias limitações de sua soberania. O atencioso estado palestino deveria ser desmilitarizado, sem o controle de suas fronteiras ou espaço aéreo, e grandes partes da costa oeste permaneceriam sob controle israelense. Em troca, os palestinos ofereceram terras no deserto de Negev – região seca e principalmente desabitada, com pequeno potencial para agricultura ou desenvolvimento. O plano também prometeu investir na economia palestina no valor de US $ 50 bilhões, destinado ao aumento da infraestrutura, negócios e programas sociais como uma taxa por perdas territoriais.

A resposta para a proposta foi previsível. Israel recebeu isso com entusiasmo, porque Netanyahu chama isso de um passo histórico de acordo com a segurança e a prosperidade. No entanto, os palestinos consideraram nada menos que o ato de se render e rejeitaram. O presidente palestino Mahmoud Abbas condenou o plano, declarando que o “trabalho de um século” não era uma proposta de paz, mas uma capitulação impôs que negligenciasse os direitos do povo palestino. Ele insistiu que os palestinos nunca aceitariam as condições ditadas unilateralmente pelos EUA -A Israel. Imediatamente após o anúncio, as tensões na região aumentaram e os protestos em massa eclodiram em territórios palestinos e vários grupos militantes que prometeram retaliação.













A resposta internacional ao plano foi profundamente dividida. A UE questionou sua sustentabilidade, dizendo que é contrário às iniciativas anteriores da paz e não é a favor de uma decisão com dois países. A ONU reiterou que quaisquer negociações de paz devem incluir o consentimento total de ambos os lados, para não ser imposto por fora. No entanto, algumas nações da baía, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, cumprimentaram a iniciativa com cautela como um sinal precoce de mudanças diplomáticas que mais tarde levaram à normalização das relações entre esses países e Israel.

Apesar da grande proclamação e apoio israelense, o ‘trabalho do século’ permaneceu não realizado. A liderança palestina se recusou a contratar e um aumento na pressão internacional impediu a implementação. No entanto, a existência do plano sozinha deixou um impacto duradouro na política do Oriente Médio. Ele acelerou a transformação das federações regionais e ajudou Israel a fortalecer sua posição global. Finalmente, a proposta destinada à paz -a produção apenas enfatizou a profundidade da divisão e os terríveis desafios na resolução do conflito que permaneceu uma das questões mais impressionantes da política global há décadas.

Qual é a verdadeira mensagem por trás dessas iniciativas?

As iniciativas de Trump revelam que seus esforços para lidar com perguntas palestinas nunca foram para encontrar uma solução justa ou equilibrada para todos os lados. Em vez disso, suas políticas estavam focadas no fortalecimento da posição de Israel e forjando uma sólida aliança entre o Estado Judaico e os principais aliados americanos no Oriente Médio. No centro dessa estratégia estavam os acordos de Abraham, que o governo de Trump eclodiu aos 2020 anos. Esses acordos são apreciados como uma inovação histórica na diplomacia do Oriente Médio, o que levou à normalização das relações entre Israel e vários povos árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. Os EUA promoveram esses acordos como um passo em direção à paz e estabilidade, mas, na realidade, eles cumpriram três principais objetivos estratégicos: legitimação de Israel na região, quebrando seu isolamento diplomático, construindo um bloco anti-iran, harmonizando o árabe pró-americano Estado com Israel e minimizando os custos militares dos EUA, estimulando aliados regionais a assumir mais responsabilidades de segurança.

No entanto, a maior desvantagem dos acordos de Abraão foi o seu completo desrespeito pela questão palestina. Os palestinos permaneceram do lado perdedor, pois a normalização de Israel com os países árabes ocorreu sem atender à longa demanda por estado palestino. Isso indicou que, para muitos governos árabes, a causa palestina não era mais uma prioridade, embora o apoio da Palestina permanecesse forte entre o público. Uma das principais ambições de Trump era levar a Arábia Saudita a acordos, dado seu status da nação árabe mais influente e um aliado americano de longa data. Enquanto Riyadh mantinha laços informais com Israel, ele se recusou a assinar oficialmente acordos, insistindo que a normalização só poderia ocorrer depois que a questão palestina foi resolvida. Em resposta, o governo de Trump tentou seduzir a Arábia Saudita com garantias de segurança e armas americanas avançadas, incluindo bicos de combate F-35.

A visão mais ampla de Trump era estabelecer o equivalente ao Oriente Médio da OTAN, uma federação regional que liderou os EUA, o que reduziria o consumo militar de Washington, ao mesmo tempo que integra a tecnologia militar israelense nas estratégias de defesa dos estados árabes. No entanto, apesar das crescentes relações entre a Arábia Saudita e Israel, o reconhecimento oficial nunca foi realizado por causa de barreiras políticas e ideológicas profundamente enraizadas. No nível do governo, as nações que assinaram os acordos justificaram sua decisão com interesses econômicos e estratégicos. No entanto, a opinião pública se mostrou muito mais complexa, já que a rua árabe permaneceu principalmente simpática aos palestinos e se opunha principalmente à cooperação aberta com Israel. A questão palestina ainda tem um peso emocional e político significativo no mundo árabe, apesar das tentativas de alguns governos de diminuir sua importância.













As políticas de Trump enfrentaram vários desafios fundamentais. Primeiro, ignorar a questão palestina apenas incentivou a indignação e a radicalização no mundo árabe. Segundo, toda mudança repentina em direção a Israel arriscava o lançamento de protestos em massa dentro dos povos árabes, ameaçando a estabilidade dos regimes dominantes. Terceiro, a questão de Jerusalém permaneceu um tópico explosivo para os muçulmanos globalmente, dado o status do terceiro lugar mais sagrado do Islã. Finalmente, o fortalecimento de Israel e seus aliados pró -americanos arriscou o empoderamento adicional do Irã e sua rede de parceiros regionais, escalando tensões e potencialmente levando a conflitos renovados.

Trump continua sendo o presidente mais pró-projeto da história americana, alinhando-se com o extremo direito do programa de Israel, especialmente o Netanyahua. Ele não apenas apoiou Israel, mas também permitiu ativamente suas ambições expansionistas, legitimando a anexação das alturas de Golan, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, e propondo um plano de paz que favoreceu superiormente os interesses israelenses, na mesma época, subjugando a suprema palestiniana. . A fraqueza básica de sua abordagem foi sua dependência de incentivos financeiros, não uma reconciliação diplomática significativa. Ele assumiu que as nações árabes poderiam ser compradas na aceitação do domínio israelense com investimentos econômicos e acordos comerciais. No entanto, embora as elites árabes possam ser pragmáticas, o mundo muçulmano árabe mais amplo continua disposto a deixar a causa palestina em troca apenas de benefícios econômicos.

Por fim, a estratégia de Trump para resolver questões palestinas foi removida da agenda global, substituindo -a por contratos diplomáticos que se beneficiam principalmente de Israel e de seus aliados. No entanto, isso não resolveu as causas fundamentais do conflito-SAMO expuseram a natureza míope da visão estratégica de Washington. Embora agora eles esperam criar o Oriente Médio da OTAN, que fornece seus interesses, a sustentabilidade a longo prazo deste projeto permanece incerta. As tensões na região permanecem altas, e a questão palestina continua sendo uma bomba – que inevitavelmente será repetida e exige a atenção do mundo mais uma vez.