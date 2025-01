Visita à Índia, Prabowo: Não esqueceremos a Índia

Jacarta, Viva – O Presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto, foi bem recebido em uma cerimônia de homenagem ao Estado no Palácio Presidencial Indiano, Rashtapati Bhavan, no sábado, 25 de janeiro de 2025.

A presença de Prabowo na Índia enquadra-se numa visita ao estado que marca o fortalecimento das relações bilaterais entre os dois países. Ao chegar ao Futecourt Rashtapati Bhavan, Prabowo foi recebido diretamente pelo Presidente da Índia, Draupadi Murmu e pelo Primeiro Ministro da Índia, Narendra Modi.

Na procissão que combinou as tradições e a grandeza dos militares, Prabowo foi escoltado pela cavalaria e passou pela coluna de Jaipur. Meriam Boom 21 vezes também marcou as boas-vindas oficiais aos líderes do estado indonésio. Prabowo então foi para o local principal da cerimônia e levantou-se cumprimentando a margaridapara ouvir o hino nacional indonésio e indiano.

Após o hino nacional, Prabowo continuou a procissão com a fiscalização das tropas. Acompanhado pelo comandante cerimonial, o presidente passou pelas fileiras das forças honorárias indianas perfeitamente alinhadas, demonstrando uma tradição militar disciplinada. A procissão continua com uma sessão de apresentação da delegação.

A delegação indiana foi apresentada primeiro, seguida pela introdução da delegação indonésia por Prabowo. Na sua declaração à equipa de comunicação social, Prabowo expressou o seu apreço pelo caloroso convite e comentários do governo indiano. Segundo ele, a Índia é uma boa amiga e um dos primeiros países a reconhecer a independência da Indonésia.

“Nunca esqueceremos o que a Índia fez para nos ajudar”, disse ele no sábado, 25 de janeiro de 2025.

 Presidente Prabowo Subianto chegou à Índia Foto: Assessoria de Imprensa da Secretaria Presidencial: Laily Rachev

O ex-ministro da Defesa também expressou a sua gratidão ao Presidente Murmu e ao Primeiro Ministro Modi pelo convite como convidado principal na celebração do 76º Dia da Índia. Prabowo declarou o seu compromisso em aumentar a cooperação e a parceria estratégica entre os dois países.

Encerrando a série de cerimônias, os três líderes do país, o presidente Murmu Prabowo e o primeiro-ministro Modi, juntaram-se ao local da foto tendo como pano de fundo Rashthapati Bhavan, marcando o símbolo da amizade e cooperação estratégica entre os dois países.

Após a sessão de fotos, Prabowo dirigiu-se ao veículo para dar continuidade à série de visitas. O Presidente Murmu e o Primeiro Ministro Modi também lançaram calorosamente a saída do Presidente Prabowo, encerrando a cerimónia de boas-vindas que decorreu de forma calorosa e cheia de intimidade.

Estiveram também presentes na cerimónia o ministro coordenador da economia Airlangga Hartarto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sugion, o ministro da cultura Fadli Zon, o ministro da Saúde Budi Gunadi Sadikin, o ministro da Energia e Recursos Minerais (ESDM) Bahlil Lahadalia, Ministro das Comunicações e Meutya Hafid. , Secretário de Gabinete, Secretário de Gabinete Teddy Indra Wijaya e Embaixadora da Indonésia em Nova Delhi, Ina Krisnamurthi.

“Estou empenhado em promover uma estreita cooperação e parcerias com a Índia. Essa é a minha determinação”, disse Prabowo.