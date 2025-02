Visita aos Estados Unidos de Modi: Modi para encontrar Trump com concessões de taxas planejadas, dizem as fontes

O primeiro -ministro Narendra Modi está preparando reduções adicionais de taxas antes de uma reunião nesta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderia impulsionar as exportações dos EUA para a Índia e evitar uma possível guerra comercial, disseram autoridades do governo.

A visita de dois dias dos Estados Unidos na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) ocorre quando Trump planeja anunciar tarifas recíprocas em muitos países, incluindo 25% da tarifa dos Estados Unidos.

Trump já havia chamado a Índia de “grande agressor” no comércio e pediu que ele comprasse mais equipamentos de segurança feitos na American para avançar em direção a um relacionamento comercial bidirecional justo.

Corte de tarifas indianas para impulsionar a exportação dos EUA

O governo do sindicato está considerando cortes tarifários em pelo menos uma dúzia de setores, desde eletrônicos a equipamentos médicos e cirúrgicos e produtos químicos, para aumentar as exportações dos Estados Unidos de acordo com os planos de produção nacional do país, disseram que três funcionários do governo.

Os funcionários falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a conversar com a mídia.

O Ministério do Comércio e a Indústria e o Ministério das Relações Exteriores, e o Gabinete do Primeiro Ministro, não responderam aos pedidos de comentários enviados por e -mail fora dos dias oficiais de trabalho.

Os laços comerciais dos estados unidos da Índia

Os laços comerciais entre as duas nações cresceram constantemente durante a última década, e Washington vê a Índia cada vez mais como um contrapeso com a crescente influência regional da China.

Em comunicado na segunda -feira (10 de fevereiro), o primeiro -ministro Modi disse: “Esta visita será uma oportunidade de aproveitar os sucessos de nossa colaboração em seu primeiro mandato (de Trump)”.

Ele acrescentou que tecnologia, comércio, defesa, energia e resiliência da cadeia de suprimentos eram áreas nas quais a associação podia subir e se aprofundar.

As autoridades disseram que as concessões estavam sendo consideradas nos itens que a Índia fontes principalmente dos Estados Unidos ou tem mais apetite em potencial para comprar, como pratos e antenas de celulose de madeira.

O comércio bidirecional excedeu US $ 118 bilhões no ano fiscal de 2023-2024, e o país publicou um superávit de US $ 32 bilhões.

Mini Acordo Comercial

O primeiro -ministro Modi deve analisar tarifas com Trump e a Índia está aberta a discutir um possível acordo comercial, disseram dois funcionários do governo.

Sua visita antecipada visa evitar uma “situação de guerra comercial que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China”, disse um terceiro funcionário, que também procurou anonimato.

Mas a reunião foi eclipsada pela recente deportação de índios dos Estados Unidos.

Trump Tariff War

Trump já deu um tapa em tarifas radicais 10% nas importações da China, estimulando Pequim a responder com tarifas sobre energia dos EUA.

As discussões sobre concessões tarifárias ocorrem depois que o orçamento indiano reduz as taxas médias de importação para 11% de 13% em vários itens, além de reduzir os impostos sobre bicicletas altas e carros de luxo.

A Índia também está revisando sobretaxas em mais de 30 artigos, incluindo carros de luxo e células solares.

As ações metais levaram as perdas em ações após as notícias das taxas de Trump em aço e alumínio. Os índices de referência caíram 0,8%, com o índice de metal caindo 3%.

Quase um quinto das exportações de engenharia do país, que incluem aço e alumínio e com um valor de aproximadamente US $ 25 bilhões, estão em risco se Trump adotar a taxa proposta de 25%, disse um funcionário de uma agência de uma agência do setor.

“Estamos em um modo de espera e observação e esperamos que o problema possa ser resolvido amigável durante a visita do primeiro -ministro Narendra Modi”, disse o funcionário, falando sob condição de anonimato, já que o assunto é sensível.