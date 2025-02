Viagem “indesejável” para Rachid para dar ao Saara Ocidental uma ação “incomum” do ex -poder colonial, de acordo com a Argélia

O Ministro da Cultura da França, Rachida, visitou a visita oficial ao desafio do Saara Ocidental e inaugurou projetos no meio do apoio da França para as reivindicações de Marrocos sobre soberania sobre a antiga colônia espanhola.

Em um comunicado sobre X na terça -feira, ela disse que estava em Marrocos “Província do Sul” Para garantir a criação de um “Federação francesa”, que foi anunciado durante a visita do Presidente Emmanuel Macron em outubro.



“Esta é a primeira vez que um ministro francês chega às províncias do sul”. Dado à AFP, descrevendo uma visita como “Historicamente.”

O ministro, juntamente com seu colega marroquino, Mohamed Mehdi Bensaid, lançou uma missão cultural em Laayoune, a maior cidade e uma capital de fato do Saara Ocidental, prometendo abrir o primeiro centro de cultura de território francês francês “beneficiar” Crianças, professores e alunos.

Dê -o também anunciou uma inauguração de um “Temporário” A localização para o novo ramo dos Institutos Sênior de Ciências Audiovisuais e Cinematográficas em Dakhl, capital de uma das regiões do Saara Ocidental gerenciadas pelo Marrocos.

A França apóia o plano marroquino para o território disputado

Segundo ela, “40 estudantes marroquinos e africanos serão treinados lá em profissões de cinema”.

O Marrocos de fato controla cerca de 80% do Saara Ocidental, que anexou logo após a Espanha desistir do controle do território do deserto em 1975. A reivindicação foi uma fonte de tensão regional e décadas um longo conflito entre Rabat e o Polisio da Argélia na frente. O grupo separatista expressou seu apoio ao referendo sobre auto -determinação, que inicialmente propôs a ONU em 1991 como parte do acordo de interrupção do incêndio, mas parou desde então.

Em julho passado, Macron reverteu a década da atitude diplomática de seu país e apoiou o controverso plano do reino para o Saara Ocidental, chamando -o de única maneira sustentável de resolver a disputa territorial.

A decisão francesa diminuiu o relacionamento entre Paris e a Argélia, que apóiam o Polisario da frente em um lugar auto -angústia exigente para o povo do Lahrein. A nação do norte da África insistiu que a atitude de seu antigo poder colonial viola o direito internacional e os esforços da ONU para descolonizar o Saara Ocidental.

Argélia condenou o Ministro da Cultura da França na terça -feira “Nerejeli” uma visita ao Saara Ocidental, dizendo que reflete “Uma imagem resistente do antigo poder colonial em solidariedade com uma nova”.