Visões anteriores exclusivas de Romeo vs. Juliet Trailer New Kill Shakespeare Adventure

Romeu vs. Juliet é uma nova aventura de Kill Shakespeare que vem do escritor Anthony Del Col e do artista Stefan Tosheff. Carta de Becca Carey e com a capa de Richard Isanove, a graphic novel será lançada em 22 de abril de 2025, que é apenas um dia antes do World Shakespeare Day em 23 de abril de 2025.

Confira o exclusivo Romeo vs. Julieta: A Kill Shakespeare Adventure Trailer Em seguida (olhe mais trailers e clipes):

O que é Romeo vs. Juliet: Uma aventura de Kill Shakespeare?

“Cash em cinco atos, Romeo vs. Julieta encontra Juliet Capulet como um sobrevivente de sua terrível experiência com Romeu Montague, que se reinventou como um guerreiro independente. Juliet também carrega um segredo: ela espera uma criança, mas não tem certeza se o pai é Romeu ou uma chama passada, Hamlet ”, diz a descrição da graphic novel. “Quando Julieta inesperadamente está em um convento pequeno e descobre seus problemas, promete proteger ele e as mulheres que moram lá. Para lutar contra as forças invasoras, que incluem seu ex -amante Romeu, Julieta deve ser inserida com os antigos aliados, incluindo Otelo, Puck … e Hamlet.

Kill Shakespeare foi originalmente lançado como uma série de quadrinhos da Comics IDW. Desde então, um show ao vivo, um drama de áudio e mais se expandiu para jogos de tabuleiro. A Gemstone Publishing publicou recentemente uma edição da série Kill Shakespeare, intitulada Kill Shakespeare: First Folio, que coleta os dois primeiros volumes. Kill Shakespeare: O segundo fólio chegará no próximo outono.

Você também pode verificar a capa e um punhado de páginas interiores abaixo:

Crédito da foto: Publicação Gemstone

