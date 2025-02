Vistas anteriores do trailer de documentários exclusivos de árvores silenciosos de refugiados curdos

Comingon está estreando um exclusivo Tek for Árvores silenciosasO próximo documentário sobre uma família de refugiados curdos que tenta começar de novo na Polônia depois de sobreviver a uma viagem de partir o coração. Seu objetivo é esclarecer a crise global de refugiados. O filme terá sua estréia americana no Slavance 2025 Film Festival.

O documentário é escrito e dirigido por Agnieszka Zwiefka. É produzido por Heino Deckert, Zofia Kujawska e Zwiefka, com Hanka Kastelicová como produtora executiva. O filme é uma produção da Chilli Productions.

Sobre o que são árvores silenciosas?

“As árvores silenciosas nos apresentam a Runa, um refugiado curdo de 16 anos e sua família que ficaram presos em uma floresta gelada na fronteira com poloneses da Belarusa, negaram a entrada de qualquer país. Rune é forçada a responsabilidades além de seus anos, cuidando de seus irmãos mais novos e apoiando seu pai depois que sua mãe grávida morre devido às condições difíceis. Finalmente colocado dentro de um campo de refugiados poloneses, a família com o trauma de sua perda enquanto lutava para se adaptar a uma nova vida em um novo país ”, lê a sinopse oficial.

“Enquanto seu pai tenta encontrar um emprego para alimentar e cuidar de sua família enquanto dificulta as barreiras da língua e outros obstáculos aparentemente intransponíveis, Runa encontra conforto no desenho, que o filme se transforma em sequências animadas que capturam seus sonhos e pesadelos. As árvores silenciosas são uma história notável da era da maioria e uma viagem de uma família de uma família entre inúmeros outros que lutam para sobreviver e manter a esperança de um futuro melhor, apesar dos horrores diários da crise global dos refugiados.