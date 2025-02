Vistas anteriores do trailer de um maldito homem visualizações de bruxaria

Comingon está estreando um exclusivo Tek for Um homem amaldiçoadoUm documentário que explorará várias crenças mágicas sombrias e crenças mágicas de diferentes culturas da América do Norte. O filme estará disponível para alugar ou possuir em plataformas digitais em 25 de março de 2025.

O documentário é escrito, dirigido e executivo produzido por Liam Le Guillou. É produzido por Michael Steven Robbins, com Nigel Levy também estabelecida como produtora de consultores. Blake Horn também serve como diretor de fotografia, com a edição de Le Guillou.

Confira o trailer de um homem amaldiçoado abaixo (Olhe mais trailers)

O que é um homem amaldiçoado?

“O documentário apresenta o mundo da bruxaria para o público e os escondidos, procurando uma resposta para a pergunta ‘é realmente mágico?’ Procurando alguns dos praticantes de magia negra mais poderosos do mundo, Guillou perguntará aos impensados: eles darão uma maldição. .

“Em sua viagem, Le Guillou se encontra com psicólogos e cientistas que estudam os efeitos do mundo real da magia e o poder da crença. Quando as conseqüências de sua aplicação começam a afetar sua casa, Guillou busca a ajuda de bruxas que o avisaram de suas ações, o que o forçou a questionar a natureza da realidade nesse perigoso, nunca antes visto antes do experimento social escuro “.