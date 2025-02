Comingon está estreando um exclusivo Tek for Humanidade descartávelO próximo documentário do Holocausto que descobre a verdade sobre como as pessoas com deficiência foram usadas pelos nazistas para treinar sua equipe sobre como matar em campos de concentração.

A humanidade descartável terá sua estréia mundial no Festival de Cinema de Slalance 2025, a partir de 21 de fevereiro. A estréia mundial de telas às 19:15 PT no The Times Theatre em Quijote Studios. No sábado, 22 de fevereiro, uma projeção adicional será realizada às 17:30 PT no Summer & David no Quixote Studios.

Confira o trailer exclusivo da humanidade descartável abaixo (Olhe mais trailers)

O que é a humanidade descartável?

“O filme segue a família de Cameron Mitchell, que são acadêmicos de deficiência e cineastas que investigaram o programa Nazista Aktion T4 desde os anos 90”, diz a sinopse oficial. “Através de conversas com diretores comemorativos, pessoas com deficiência e parentes de vítimas de T4, descubra a verdade horrível: que o programa nazista T4 era, de fato, o programa em que os nazistas treinaram a equipe para matar e projetaram o aparato de assassinato em massa que levou ao El Holocausto. As pessoas com deficiência foram as primeiras vítimas a serem mortas sob o terceiro Reich e, neste documentário de pesquisa, os Mitchells revelam como essa história foi coberta e apagada da memória pública internacional.

A humanidade descartável é dirigida por Cameron S. Mitchell de um script que escrito com David T. Mitchell. Os participantes do documentário incluem Cameron S. Mitchell, David T. Mitchell, Sharon L. Snyder, Emma Janes Mitchell, Susanne Knittel, Andy Hehler, Andreas Knitz e muito mais. É produzido por C. Mitchell, D. Mitchell, Steve Way e Nic Novicki, com Rachel Sophia Stewart e C. Mitchell são estabelecidos como editores. O filme terá um tempo total de execução de 94 minutos.