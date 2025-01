Vistas anteriores do trailer do teaser da 5ª temporada de Penn Badgley’s Killer Homecoming

Netflix compartilhou um novo Você A 5ª temporada, adiantamento do avanço da final esperada do drama bem -sucedido do thriller psicológico. A última entrega estará disponível para a transmissão de 24 de abril de 2025, depois de mais de seis anos desde que o programa estreou.

“Na quinta e última temporada épica, Joe Goldberg retorna a Nova York para apreciar sua felicidade para sempre … até que sua vida perfeita seja ameaçada pelos fantasmas de seu passado e seus próprios desejos sombrios”, lê -se na linha de madeira oficial.

Veja o progresso da 5ª temporada da 5ª temporada abaixo (Olhe mais trailers)

O que acontece no avanço da quinta temporada da 5ª temporada?

O vídeo apresenta Joe Goldberg, de Penn Badgley, em sua prisão de vidro, zombando de sua casa de volta ao assassino na cidade de Nova York. A última temporada também está estrelando Charlotte Ritchie como Kate Lockwood-Goldberg, Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale) como Bronte, Anna Camp (Pitch Perfect) como as irmãs gêmeas Reagan e Maddie Lockwood, Griffin Matthews (She-Hulk) como Teddy Lockwood, Lockwood, Natasha Behnamnnamha Behnam. (As meninas no ônibus) como Dominique, Pete Ploszek (Parks & Recreation, Shamers) como Harrison, Tom Francis (Sunset Boulevard) como Clayton e B (que batem) como Phoenix.

Você se concentra em Joe Goldberg, um perseguidor tóxico e ilusório que tende a obcecar extremamente a todas as garotas que ele se apaixona. A série foi desenvolvida por Sera Gamble e Greg Berlanti, com Michael Foley e Justin W. agora servindo como showrunners da 5ª temporada. É produzido pela Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur e Lomloy Entertainment em associação com a televisão escrita pela Warner Horizon. Foley, Lo, Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo e Marcos Moving são produtores executivos.