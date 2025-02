Visualizações anteriores de rádio pirata 40 Watts exclusivos do nada

Comingon está estreando um exclusivo 40 watts do trailer do nadaVisão anterior do próximo documentário sobre o Rádio Pirata do aclamado jornalista e personalidade anterior da Rádio Pirata Susan Carpenter.

O que acontece nos 40 watts do trailer do nada?

Os 40 watts do trailer do nada quebram a história da rádio pirata, bem como a Rádio Pirata de Los Ángeles, KBLT e o movimento FM do baixo poder dos anos 90 nos Estados Unidos, o filme é baseado em vários antigos Imagens que foram tiradas em 1998, mostrando a operação da KBLT, que esgotou um armário de apartamento em Silver Lake.

40 watts do nada terão sua estréia mundial em 22 de fevereiro de 2025, no Lumix Theatre em Quijote Studios West, como parte do próximo festival de cinema de Slaldance 2025. Depois disso, o filme também será Disponível virtualmente no site de Slaldance De 24 de fevereiro a 7 de março de 2025.

Confira os trailers exclusivos de 40 watts do nada abaixo (veja outros trailers):

40 watts do nada é dirigido por Susan Carpenter, que iniciou a estação FM de 40 watts em 1995 e fundou a KBLT como aspirante a jornalista. Ele trabalhou como jornalista por 30 anos em Los Angeles, com metade de sua carreira no Los Angeles Times. Fora disso, também contribuiu para lugares como o New York Times, Marketplace Radio, National Public Radio e muito mais. Atualmente, ele trabalha como jornalista digital nacional da Spectrum News.

“40 watts do nada é um documentário sobre a estação pirata de Los Angeles KBLT e o movimento FM de baixa potência de 1990 nos Estados Unidos”, diz a sinopse oficial do filme. “É baseado em imagens vintage tiradas em 1998, que mostram a KBLT operando 24 horas por dia, 7 dias por semana em um armário de apartamento em Silver Lake, com DJs fugindo de Keith Morris (Jerks Circle), Mike Watt (Minutemen) e Don Bolles ( Germes) para os fãs da música da variedade de jardins tocam tudo, desde a selva e o punk até a safra vintage e o pop francês.