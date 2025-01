Vítimas desaparecidas devido ao incêndio no Glodok Plaza aumentam para 11 pessoas, aqui está a lista

Jacarta – O número de vítimas desaparecidas em consequência do grande incêndio que afetou o edifício Glodok Plaza em Tamansari, oeste de Jacarta, aumentou para onze pessoas na noite de quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

Leia também: Aparência do interior do edifício Glodok Plaza após o grande incêndio

“Esta noite adicionamos mais três, então um total de onze pessoas estão desaparecidas”, disse Joko Susilo, oficial de piquete do subdepartamento de Gerenciamento e Resgate de Incêndios de Jacarta Ocidental (Gulkarmat), aos repórteres no local.

As onze vítimas desaparecidas foram identificadas como Ade Aryati (29), Sinta Amelia (20), Aldrinas (29), Aulia Belinda (28), Odima Yukari (25), Deri Saiki (25), Indira Seviana Bela (25), Keren . Shalom J (21), Intan Mutiara (26), Desty e Zukhi Radja (42).

Leia também: 4 vítimas mortas do incêndio no Glodok Plaza encontradas no 8º andar

A identificação continua difícil até agora, os policiais encontraram quatro corpos no local do incêndio. Três corpos foram evacuados para o Hospital da Polícia Nacional, Kramat Jati, leste de Jacarta, enquanto outro corpo ainda está em processo de evacuação.

No entanto, ainda não se sabe ao certo se os quatro corpos constam da lista de onze pessoas dadas como desaparecidas. O estado do corpo encontrado dificulta o processo de identificação.

Leia também: Adicionando mais, aqui está uma lista de nomes de 8 vítimas do incêndio no Glodok Plaza

“A posição deste corpo não pode mais ser identificada fisicamente ou por impressões digitais pela equipe do Inafis. “Um médico forense realizará exames adicionais”, explicou Joko.

Processo de apagão e evacuação

 Incêndio no edifício Glodok Plaza, oeste de Jacarta (documento especial) Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Após mais de 24 horas de esforços de extinção, os funcionários do Gulkarmat declararam que o incêndio foi controlado com sucesso, embora a fase de resfriamento ainda estivesse em andamento. “Encontramos apenas fumaça, sem chamas”, disse Joko.

Anteriormente, o chefe interino do Serviço DKI Jakarta Gulkarmat, Satriadi Gunawan, confirmou que quatro corpos foram encontrados no oitavo andar do edifício. Dois sacos para cadáveres foram descarregados na tarde de quinta-feira e outro à noite. “O processo de evacuação continua para que todas as vítimas possam ser encontradas o mais rapidamente possível”, acrescentou.

230 bombeiros e 47 viaturas de combate a incêndios participaram no incêndio que afetou um dos emblemáticos centros comerciais do oeste de Jacarta. Essa medida rápida foi tomada para evitar que o fogo se espalhasse para outras partes da edificação, considerando a complexidade da edificação e a possibilidade de maiores prejuízos.

As equipes de resgate continuam vasculhando a área, especialmente nas usinas mais afetadas. O processo de busca das vítimas também enfrentou obstáculos devido às altas temperaturas remanescentes e aos detritos que bloqueavam o acesso.

Os familiares das vítimas dadas como desaparecidas foram convidados a dirigir-se ao Hospital da Polícia Nacional para fornecer dados ou informações adicionais que possam ajudar no processo de identificação, como amostras de ADN ou dados de registos médicos. Entretanto, as investigações sobre a causa do incêndio também continuam para determinar a origem do incêndio que desencadeou este trágico incidente.

O incêndio no Glodok Plaza lembra a importância de estarmos conscientes do risco de incêndio em edifícios altos e da necessidade de sistemas de segurança adequados.