Vitória e quarto lugar da Juventus, vence o Milan por 2 a 0

Juventus venceu o Milan por 2 a 0 em antecipação aos gols da 21ª rodada do Campeonato da Série A do Pro Bianconeri de Mbangula aos 59 minutos e Weah aos 64 minutos.

Juventus volta a vencer diante de sua torcida após 70 dias de espera, 2 a 0 contra o Milan vai em dobro: time de Thiago Motta venceu rivais diretos pela participação na Liga dos Campeões, vingou a derrota na Supercopa e voltou a dar a cara os quatro primeiros e esperar até que a Lazio jogue em Verona. Uma dobradinha de Mbangula e Weah no início do segundo tempo nocauteou os rossoneri, que desmaiaram no segundo tempo após um primeiro tempo encorajador. Thiago Motta reencontra Vlahovic, mas apenas no banco, recebendo Alberto Costa e ainda esperando por Kolo Muani. “Para os franceses houve apenas um empecilho burocrático, mas esta semana será resolvido: estamos tranquilos”, garante o diretor Giuntoli. Conforme relatado, Cambiaso começa desde o início, apesar dos rumores de uma oferta monstruosa do City: “Se ele chegar, vamos pensar nisso, mas no momento não há negociações”, elabora o transferidor da Juventus. Conceição está sem o grande ex, Morata, e escolhe Abraham como referência avançada, apoiado por Musah, Reijnders e Lea. Na defesa, porém, Tomori joga com Gabbia, um dos alvos de transferência da Juve. “Mas ele está bem no Milan e o treinador gosta dele – esclarece Ibrahimovic no pré-jogo – é um dos nossos jogadores. interesse.” .

O ritmo é imediatamente elevado, nos primeiros 20 minutos ambas as equipas têm várias oportunidades cada uma, mas não conseguem envolver os dois guarda-redes: Mbangula com precisão e Koopmeiners com força erram o alvo, Leão e Reijnders acertam um remate certeiro do coração da grande área, mas Kalulu e Locatelli enfrentam-nos. Os goleiros então assumem o protagonismo, com Di Gregorio causando grande impacto nos 10 rossoneri e Maignan bloqueando Yildiz. Naquela ocasião, porém, o turco sofreu uma doença muscular e não voltou do vestiário após o intervalo, dando lugar a Weah.

Os bianconeri voltam a campo furiosos, o próprio americano e Koopmeiners acertam o goleiro do Milan, mas a vantagem surge aos 60 minutos: Nico Gonzalez serve Mbangula, que chuta com força, o desvio de Emerson nocauteia Maignan e Thiago Motta explode em comemoração furiosa. O goleiro chama os companheiros para uma espécie de intervalo no meio do campo para tentar acordar o time e Conceição faz a substituição de Bennacer por Jiménez, a Juve faz uma dobradinha instantânea com Weah ultrapassando Tomori no contra-ataque e colocando-o na rede. O treinador português não tem nada a defender e optou por colocar Camarda no lugar de Emerson, mas os rossoneri nunca conseguiram aproximar-se perigosamente de Di Gregorio. Thiago Motta titulará Vlahovic e Fagioli nos últimos dez minutos de partida, a Juve consegue administrar bem a bola e aproveitar a dupla vantagem sem arriscar nos últimos ataques tímidos do adversário. O estádio explode ao apito final também porque a última vitória em casa remonta ao clássico da primeira mão contra o Tor, no passado dia 9 de novembro. A Juve sobe para o quarto lugar, o Milan continua em oitavo, mas seis pontos atrás dos Bianconeri, embora com um jogo a menos.

