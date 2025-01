Vitória rebelde na Síria aumenta temores na China

Damasco, AO VIVO – Uma coligação de grupos rebeldes sírios, liderada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), capturou Damasco, forçando o Presidente Bashar al-Assad ao exílio e criando um futuro incerto para a Síria. Embora a China se tenha distanciado do conflito, a tomada do poder pelos rebeldes deverá preocupar Pequim.

Tal como noticiou o Alarabiya Post na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, as preocupações da China surgem de relatórios credíveis sobre o Partido Islâmico do Turquestão (TIP) que luta ao lado do HTS. O TIP, também conhecido como Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (ETIM), é um grupo separatista uigure de Xinjiang com laços estreitos com a Al Qaeda e seus afiliados.

O Partido Islâmico do Turquestão (TIP) procura estabelecer um estado islâmico independente em Xinjiang, denominado Turquestão Oriental. Designada como organização terrorista pela China, pela ONU e até 2020 pelos Estados Unidos, a TIP foi fundada no Paquistão e mais tarde ganhou uma posição no Afeganistão. A recente pressão chinesa reduziu a sua influência em ambos os países.

Num desenvolvimento inesperado, muitos militantes e as suas famílias procuraram refúgio em Idlib, um reduto rebelde sírio. Em 2017, Imad Moustapha, então embaixador da Síria na China, informou que a Síria hospedava até 5.000 militantes uigures.

A Turquia apoia a entrada do TP na Síria, alcançando dois objectivos: ajudar os familiares turcos oprimidos e fornecer refúgio aos uigures no norte da Síria, onde a Turquia tem influência.

Além disso, Türkiye pretende construir uma barreira pró-turca contra as Forças Democráticas Sírias Curdas (SDF) no leste da Síria. A Turquia teme que, se as FDS controlarem o lado sírio da fronteira Turquia-Síria, os separatistas curdos de ambos os lados possam trabalhar em conjunto, ameaçando a sua integridade territorial e a segurança nacional.

 Militar VIVA: Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Forças Rebeldes Sírias

Quando o TP chegou à Síria, aliou-se a outros grupos rebeldes sírios contra o regime de Assad e o seu aliado, as FDS. O emir Abu Mohammed al-Golani, do HTS, afirmou que o TP estava na Síria há sete anos sem representar qualquer ameaça externa.

Eles defenderam Idlib da agressão de Assad devido à perseguição aos uigures pela China, que o HTS condenou. No entanto, a sua luta contra a China é separada dos objectivos da HTS. Os TIPs poderiam permanecer desde que cumprissem as regras do HTS, e assim o fizeram.

Embora o HTS apoie a causa Uigur, não tem nenhum interesse claro em opor-se à China, pelo que a sua vitória na guerra civil síria não constitui uma ameaça directa para a China. Contudo, a experiência de combate adquirida pelos militantes do TP é preocupante.

O major-general chinês Jin Yinan afirmou que o TIP lutou na Síria para destacar a luta uigure e ganhar experiência de combate para uso futuro contra Pequim. Isto foi confirmado quando o Emir Abdul Haq al-Turkistani do TIP instou os uigures de todo o mundo a juntarem-se à luta contra o regime de Assad e a China.

Pequim afirma que o TIP realizou ataques terroristas na China em 2008, 2011, 2013, 2014 e 2015, incluindo acidentes com veículos, esfaqueamentos em locais públicos, carros-bomba e atentados suicidas. Verificar o envolvimento do TIP em todos estes incidentes é um desafio, uma vez que alguns dos ataques foram provavelmente perpetrados por um único perpetrador, irritado com a desigualdade socioeconómica em Xinjiang.

Apesar da incerteza, Pequim culpa o grupo por todos os ataques e impôs medidas rigorosas nas províncias de origem dos uigures, incluindo grandes centros de detenção. Estas medidas poderão não acabar com a agitação para sempre, uma vez que as tensões subjacentes continuam a surgir.

 Militares VIVA: Milícia Uigur na Síria

Em 2022, o Representante Permanente da China junto da ONU relatou um ressurgimento da violência relacionada com o TP e enfatizou que “o TP não só lançou ataques na Síria, mas também a usou como base para recrutar e treinar militantes para atacar a China e a Ásia Central”.

Para enfrentar a nova ameaça, Pequim comprometeu-se a trabalhar com a Síria e outros países para combater o terrorismo do TP. Isto segue-se a relatos do envolvimento do TIP no ataque mortal à academia militar de Homs, que deixou 112 mortos. As implicações práticas permanecem obscuras.

Os rumores sobre o envio de tropas chinesas para a Síria em 2017 e 2018 revelaram-se falsos. As armas fabricadas na China chegaram às forças governamentais sírias, mas através da redistribuição a terceiros ou de vendas antigas, e não através de novos acordos directos de armas após o início da guerra civil.

Apesar da alegada ameaça crescente do TP à segurança nacional da China, Pequim manteve a sua política de não intervenção de longa data, contando com outros países com tropas na Síria para conter o conflito.

O único passo significativo que Pequim tomou foi iniciar conversações de alto nível com Damasco em 2016 para partilhar informações mensais sobre os movimentos do TP. Isto terminaria após a queda de Assad.

A indiferença da China sugere que está preocupada com o facto de os militantes do TP, endurecidos pela batalha, regressarem à China e desencadearem uma insurgência mais forte, mas duvida que isso aconteça.

 Militares VIVA: Milícia Síria Hayat Tahrir al-Sham (HTS)

Não está claro se o TP pode ou irá regressar à China, enviando uma mensagem de que Pequim, embora cautelosa, não está excessivamente preocupada. Por um lado, o TIP promoveu abertamente os seus objectivos na sua propaganda.

Na Síria, lutam para se integrar nas comunidades locais, principalmente devido às barreiras linguísticas. Os militantes do TIP impedem os árabes de entrar nas aldeias uigures porque não são “chineses”, indicando laços com a sua terra natal na China.

Por outro lado, ao venderem as suas propriedades na China antes de se mudarem com as suas famílias para a Síria, os militantes do TIP manifestaram a sua intenção de ficar. Além disso, a melhoria da segurança na China nos últimos anos torna difícil aos militantes reentrar na China sem serem detectados.

Com o fim da guerra civil síria, o TP poderá reavaliar a sua estratégia. Pela primeira vez numa década, já não estão confinados ao norte da Síria. Estas mudanças poderiam fazer com que o TIP desviasse as actividades militantes para outros lugares.

Pequim está preocupada que o TP possa deslocar-se para o Afeganistão e o Paquistão, países que recentemente se tornaram refúgios seguros para grupos terroristas como o ISIS-K, o Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP) e o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA). A China ainda está fora de alcance por enquanto.

Nos últimos anos, aumentaram os ataques contra cidadãos e activos chineses no estrangeiro, especialmente no Paquistão. Pequim suspeita que este ataque esteja relacionado com a colaboração do TIP com o ISIS, a Al-Qaeda e o BLA para minar os interesses da China no exterior.

 Militar VIVA: Milícia Al-Qaeda

Se os duros militantes do TIP regressarem ao Paquistão e se aliarem ao TTP, BLA e outros, como Pequim afirma, isso representaria uma ameaça significativa aos interesses estratégicos da China, especialmente à Iniciativa Cinturão e Rota, que se estende até ao Paquistão.

Com a derrubada de Assad e a redução da influência da Rússia e do Irão na contenção dos grupos rebeldes sírios e dos seus aliados, a probabilidade deste cenário aumentou significativamente.

Como diz o ditado: “Uma borboleta batendo as asas na China pode causar uma tempestade no Caribe”. Da mesma forma, o degelo do conflito na Síria poderia prejudicar as ambições globais da China. É agora importante que a China reavalie a sua política externa em relação à Síria e não só.