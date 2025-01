Vive por 120 dias debaixo d’água, recorde mundial para alemão

O engenheiro de aviação alemão comemorou um recorde mundial com base no período mais longo que passou debaixo d’água sem depressão: 120 dias em uma cápsula submersa na costa do Panamá. Rudiger Koch, 59 anos, emergiu de seus 30 metros quadrados abaixo do mar na presença do juiz Records World Guinness Susana Reyes, que confirmou Koch que o registro do americano Joseph Aturi, que passou 100 dias morando na cabana submarina em Laguna, Flórida.

“Foi uma grande aventura, e agora que acabou, há quase uma sensação de arrependimento. Durante a minha estadia, eu me diverti ”, disse Koch à FP depois de deixar a cápsula 11 metros abaixo do mar. “É incrível quando as coisas se acalmam e escuras e o mar está claro”, disse ele. “É impossível descrever, você precisa experimentá -lo pessoalmente”.

Para comemorar, Koch assou champanhe e fumou um charuto antes de afundar no mar do Caribe, onde o navio o levou e o levou ao continente para uma festa. As cápsulas de Koch tinham uma cama, banheiro, televisão, computador, internet e até bicicleta de exercício. Fica a cerca de 15 minutos de barco da costa norte do Panamá, anexada a outra sala suspensa acima do mar através da passagem com uma estreita escada em espiral, que proporcionou uma viagem descendente para comida e visitantes, incluindo um médico. Os painéis solares na superfície forneciam eletricidade e havia um gerador de reserva, mas sem chuveiro.

Koch explicou que sua esperança é mudar a maneira como pensamos na vida humana e onde podemos nos estabelecer, mesmo permanentemente. “Estamos tentando provar aqui que o mar é de fato um ambiente vital para a expansão humana”, disse ele em entrevista no meio de seu período subaquático. Koch, admirador do capitão Nemo em “Ventimila Leghe Under the Sea”, Jules Verne, realizou uma cópia do clássico Sci -fi em sua mesa de cabeceira sob as ondas.

Reprodução reservada © Copyright ANSA