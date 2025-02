Vizianagaram Credai, Comércio Benital de Comércio de Comércio, Almobrane de Fundos Urbanos no Orçamento da União

A Confederação de Associações de incorporadores imobiliários da Índia (Credai), vice -presidente do estado, Katuri Subhash Chandra Bose, prometeu a tarefa de ₹ 1 lakh crore como um fundo de desafio urbano no orçamento da União no sábado.

Em um comunicado à imprensa, ele disse que o fundo exclusivo garantiria um melhor planejamento de cidades e vilas em toda a Índia. “Com a migração de pessoas de áreas rurais, a população está aumentando nas cidades. Então, a expansão das cidades deve ser feita com o planejamento adequado. O fundo exclusivo permite que os governos estaduais melhorem os confortos cívicos nos arredores ”, acrescentou.

O presidente da Câmara de Comércio de Vizianaram, Kapuganti Prakash, elogiou a isenção do imposto de renda de até ₹ 12 lakh. O relaxamento tributário também foi a necessidade do tempo para grupos de renda mais alta, ele sentiu.

O presidente central do Viziananaram Rotary Club, Arisetti Nageswara Rao, e o secretário Reyyi Shankar Reddy disseram que a isenção do imposto de renda seria uma bênção para seções de classe média e alta no contexto da crescente inflação. O Secretário do Gabinete do Clube Vasavi (administração) Alavelli Sekhar achou que o setor de negócios têxteis se beneficiaria, pois as pessoas provavelmente atribuiriam um orçamento maior para roupas com mais receita disponível em suas mãos devido a uma isenção maior dos impostos de renda.