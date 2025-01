Você acha que o corante vermelho não. 3 é perigoso? Isso é 125 vezes pior.

O corante vermelho número 3 foi proibido.

Meu primeiro pensamento ao ouvir a notícia foi: “Que diabos é isso?” A segunda, depois de uma rápida pesquisa no Google, foi se eu acumular no meu porão um estoque de cerejas de marrasquino, goma dupla, gombolas de Brach, corações doces, loops de frutas e … fique quieto, coração! – o máximo de sacos de milho doces que eu pude encontrar.

Depois de encher todo o meu carro com essas belas reservas na Costco, comecei a pensar: isso é realmente tão ruim para você? Vamos dar uma olhada nas figuras reais por trás dessa proibição.

A linha oficial é que a administração de alimentos e medicamentos proibiu o corante vermelho número 3. devido a A cláusula de Delaney, que diz que o FDA não pode permitir um aditivo alimentar se tiver sido descoberto que causa câncer em animais ou humanos. No entanto, o FDA chega um pouco tarde ao jogo. 30 anos se passaram desde que um estudo constatou que o aditivo causou câncer em ratos.

Mas vamos dar uma olhada nesse estudo, realizado em animais, não em pessoas.

Na década de 1980, um pequeno estudo que envolveu apenas 70Os ratos mostraram que, se o corante vermelho número 3 constituísse 4 % de sua dieta (que é uma grande quantidade de milho doce), cerca de 20 % deles desenvolveriam tumores da tireóide (principalmente benignos).

A título de comparação, Ozempic temO mesmo problemaE ninguém está proibindo esse elixir mágico.

Isso, estatisticamente falando, me convence de que meus loops matinais, a Brach Jellyla à tarde e o ocasional templo de Shirley me causará câncer de tireóide? De maneira alguma. Um cálculo rápido e simples me diz que eu teria que comer 100 xícaras de milho doce todos os dias, para que o corante vermelho número 3 represente 4 % da minha dieta. Se eu fizesse isso, certamente morreria muito antes de o câncer de tireóide se tornar um problema para mim.

Mas e o corante vermelho número 3 que causa hiperatividade em crianças? Em 2023, a Califórnia o proibiu depois de revisar os estudos que sugeriam essa conexão. Mas muitos desses estudos observaram apenas crianças que haviam diagnosticado anteriormente. Nesses estudos, não houve achados estatisticamente significativos entre hiperatividade e ingestão do corante, ou seja, o corante não faz diferença Se você já tem add ou TDAH.

O que é mais interessante, em todos os estudos que mostraram uma correlação entre o agravamento dos problemas de cuidados das crianças e o número 3 de ingestão de corante vermelho, foi baseado em avaliações subjetivas de pais e professores. Juntos, os professores não viram nenhuma mudança estatisticamente significativa, enquanto alguns pais viram uma ligeira mudança.

Olha, eu entendo. Eles são seus filhos e você acha que os conhece melhor. Mas realmente? O professor passa de sete a nove horas por dia com eles, enquanto na maioria das vezes você se prepara para a escola por uma hora e deita algumas horas depois de chegarem em casa. Então, eu tenho que conceder aos professores neste caso.

Então, em geral, estatisticamente falando, eu realmente não vejo um bom argumento para o corante vermelho número 3 causar problemas de atenção nas crianças.

Agora, se você puder fazer minhas pílulas de caramelo terem o mesmo sabor sem o corante vermelho número 3, com certeza, mais energia para eles. Mas isso me faz pensar: existem coisas que realmente devem se preocupar?

E a resposta é sim, mas ninguém fala sobre eles. De fato, muitas pessoas zombam deles.

Eu mencionei Ozempic antes. ParaCada libraDo excesso de gordura corporal que você ganha anualmente, você aumenta seu risco de câncer em 38 %. Portanto, se você ganhar apenas uma libra por ano por 15 anos, seu risco de câncer se tornará 125 vezes maior.

O corante vermelho número 3 não tem nada a ver com isso, nem está na mesma estratosfera.

O FDA é muito lento e provavelmente muito corrupto para protegê -lo do perigo? Talvez. Mas você realmente precisa se preocupar com o corante vermelho número 3? Não precisamente.

Qual é o principal fator que contribui para a falta de saúde e o que realmente deve se preocupar? Ganhar excesso de peso.

Então, o que você precisa fazer (dieta, exercício e ozempic), faça -o e faça -o rapidamente. Sua saúde realmente depende disso. Ou vamos fazer isso com facilidade: pegue ozempic, coma o que quiser e morra feliz.

Liberty Vittern é professor de ciência de dados da Universidade de Washington em St. Louis e Live Resident Statistics of Newsnation, uma empresa irmã da colina.

