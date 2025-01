Você deve vincular seu cartão de crédito a UPI?

Link seu cartão de crédito com a UPI pode melhorar a conveniência da transação e ajudá -lo a maximizar as recompensas e os benefícios, se usado com sabedoria. | Crédito da foto: Getty Images

Desde a integração dos cartões de crédito da RUPAY com a UPI, vários emissores de cartão de crédito lançaram variantes do RUPAY de seus cartões populares e alguns oferecem novos cartões na Rupay Network. Alguns emissores de cartões também começaram a incentivar os pagamentos da UPI com um valor acelerado.

As transações anteriores da UPI foram limitadas aos fundos disponíveis em sua conta poupança. Com o link dos cartões de crédito com a UPI, você pode inventar as despesas usando o limite disponível no seu cartão de crédito, eliminando a necessidade de trazer um cartão físico em todos os lugares. Além de oferecer pagamentos digitais, esta instalação abre mais oportunidades para os titulares de cartões ganharem recompensas e reembolso. No entanto, também apresenta o risco de gastar excessivamente junto com outras desvantagens.

Vamos começar com as vantagens de adicionar seus cartões de crédito à UPI.

• Valor do valor

As recompensas são uma das vantagens mais importantes que os cartões de crédito têm nos cartões de débito. Ao vincular seus cartões de crédito RuPay à UPI, você pode obter reembolsos ou reembolsos nas transações da UPI, o que permite maximizar os benefícios nas despesas diárias, como mantimentos, gastronomia ou faturas de pagamentos.

Nos últimos tempos, também foram lançados vários cartões de crédito da UPI, que fornecem recompensas ou reembolsos acelerados nas despesas da UPI. Por exemplo, o HDFC UPI RUPAY Credit Carting oferece até 3% dos pontos de caixa nas transações da UPI e no cartão de crédito Platinum Rupay do Indusind Bank oferece recompensas de 2% nas despesas da UPI. As variantes do Rupay de outros cartões populares, como o cartão de crédito Tata Neu Inufinity HDFC e o cartão de crédito Myntra Kotak, fornecem o valor do valor nas transações da UPI, embora na taxa básica.

No entanto, é importante que os titulares de cartões verem o limite e as restrições aplicáveis ​​às transações da UPI. Por exemplo, o HDFC Moneyback mais o cartão de crédito limita as recompensas na UPI gasta 500 pontos por mês. Além disso, todas as transações de pequeno valor podem não obter recompensas. Por exemplo, se a taxa de recompensa for de 5 pontos por ₹ 200, um valor de transação abaixo de ₹ 200 não acumulará nenhum ponto de recompensa.

• Conveniência

Outra grande vantagem dos cartões de crédito na UPI é uma aceitação mais ampla. Fazer cartões de crédito pode ser um desafio nas lojas Kirana e nas lojas locais, pois a maioria delas não possui máquinas de PDV. Ao vincular seu cartão de crédito à UPI, você pode fazer pagamentos instantâneos em quase todos os lugares sem a necessidade de cartões físicos.

• Fácil acesso ao crédito de emergência

Vincular seu cartão de crédito à UPI atua como uma opção de pagamento de backup, que permite fazer grandes compras de ingressos ou fazer um pagamento considerável em caso de emergências, mesmo que você tenha fundos limitados em sua conta bancária.

Embora vincular seu cartão de crédito à UPI ofereça conforto e energia de compra adicional, pode ser difícil rastrear várias transações menores no seu cartão e pode levar a despesas excessivas. Portanto, como qualquer outro cartão de crédito, é aconselhável rastrear seu saldo pendente, antes que as taxas se tornem difíceis de administrar.

Adicionar seu cartão de crédito UPI pode ser bastante benéfico se usado com sabedoria. Não apenas torna suas transações mais convenientes, mas também permite maximizar as recompensas e benefícios do cartão de crédito. Avalie seus hábitos de consumo e selecione um cartão de crédito que melhor se adapte ao seu estilo de vida. Com o uso responsável, você pode maximizar efetivamente os benefícios de vincular cartões de crédito à UPI.

(Rohit Chhibbar, diretor de negócios, cartões de crédito, Paisabazaar)