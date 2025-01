Você fica sem conteúdo de apostas online, não desista

Jacarta – O Ministério da Comunicação e Digital (Kemenkomdigi) gere constantemente conteúdos de jogos de azar online (judol) na Indonésia com um total de 5.707.952 conteúdos que foram bloqueados até 21 de janeiro de 2025.

“De 2017 a 21 de janeiro de 2025, tratamos 5.707.952 conteúdos de jogos de azar online circulando em diversos sites e aplicativos da Internet”, disse o diretor-geral de Supervisão do Espaço Digital do Ministério das Comunicações e Tecnologia, Alexander Sabar, em Jacarta, na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Se olharmos para todos os conteúdos categorizados como ilegais, é certo que o tratamento do conteúdo judol é feito principalmente pelo Ministério da Comunicação e Tecnologia.

No total, os conteúdos ilegais geridos pelo Ministério das Comunicações e Tecnologias até 21 de janeiro de 2025 atingiram 6.349.606 conteúdos. O conteúdo tratado além do judol inclui pornografia, conteúdo fraudulento e até mesmo boatos.

Além disso, de todo o conteúdo de jogos de azar online tratado, o general que já atuou no Densus 88 Antiterror afirmou que a maior quantidade de conteúdo judol foi obtida na plataforma X, com um total de 1.429.063 conteúdos encontrados.

A maior quantidade de conteúdos de jogos de azar online encontrados também foi encontrada na plataforma Meta com 735.503 conteúdos, e também em arquivos compartilhados com 168.699 conteúdos.

A erradicação do judol foi realizada pelo Ministério das Comunicações e Tecnologia com uma equipe especial chamada equipe de controle de conteúdo composta por 113 pessoas que trabalham rotineiramente todos os dias 24 horas por dia, 7 dias por semana, divididas em três turnos.

“A equipe de controle tem os deveres e funções de patrulhamento cibernético de conteúdo ilegal da Internet, bloqueio de conteúdo ilegal da Internet, recebimento de reclamações públicas, recebimento de reclamações corporativas, divulgação e tratamento de fraude, recebimento de reclamações de verificação de conta e reclamações de fraude”, disse o homem com experiência em inteligência e Densus 88 Antiterrorismo.

IDADX

Separadamente, o Administrador de Nomes de Domínio da Internet da Indonésia (PANDI) contribui para os esforços para erradicar o conteúdo de jogos de azar online, introduzindo a plataforma Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX), que identifica o abuso de domínio para inserir conteúdo ilegal.

O presidente da PANDI, John Sihar Simanjuntak, explicou que o IDADX funciona usando o sistema Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA), que é uma ferramenta automatizada ou bot no IDADX que identifica e escala rapidamente relatórios de uso indevido de nomes de domínio.

“A fonte de informação vem de várias outras entidades, então há Spamhaus, OpenPish, Netcraft, Pishlabs, etc. Então com esta informação podemos ver todos os dias quais os domínios afetados pelo abuso”, explicou.

Assim que o uso indevido do domínio for identificado e comprovado, como a inserção de conteúdo contendo jogos de azar online, a PANDI notificará o administrador do site para limpar o conteúdo ilegal dentro de um a dois dias.

Se ainda existir conteúdo de jogos de azar online ou outras formas de abuso de domínio, as operações do site serão suspensas.

John revelou que nos dados do relatório IDADX de 2024 havia 89.975 URLs comprometidos por conteúdo de jogos de azar online.

Além do conteúdo de jogos de azar online, o IDADX também lida com outras ameaças cibernéticas decorrentes do uso indevido de domínios, como phishing ou roubo de informações confidenciais por meio de sites ou e-mails falsos.

Depois, o abuso ou uso de nomes de domínio para atividades ilegais, como a distribuição de malware e spam, bem como fraudes ou sites falsos projetados para induzir os usuários a doar dinheiro ou dados pessoais.

“Desta forma, queremos garantir que o domínio .id se torne um domínio que claro e confiável para a comunidade”, disse John.

Devido à supervisão rigorosa da plataforma IDADX, John garante que os usuários do domínio .id registrados pela PANDI sejam sites livres de conteúdo de jogos de azar online e outros conteúdos ilegais.

“Se (os usuários do domínio) ainda existirem, significa que está limpo e iremos revisá-lo. Se não for mantido, com certeza iremos excluí-lo”, enfatizou.