Você pode obter qualquer coisa na Costco, incluindo dei

Leve -o desse comprador comprometido por um longo tempo: há muitas razões para comprar na Costco. Para começar, você pode obter tudo o que deseja, a um bom preço: de um bar de pão, a uma TV de tela plana, a uma paleta de água engarrafada, a flores frescas, prato de camarão, livros de melhor vendendo, homens ou mulheres Sofá novo e luxuoso, medicamentos prescritos ou novos fones de ouvido, e completo com o meu favorito, a melhor oferta de almoço nos Estados Unidos, um cachorro -quente e coca -Cola (com recarga) por apenas US $ 1,50.

Mas agora há outro bom motivo para comprar na Costco: você pode obter algo ainda mais valioso toda vez que passar pela porta. Você pode ter a oportunidade de compartilhar uma exposição dos Estados Unidos da melhor maneira possível.

Na semana passada – três dias após o presidente Trump assinou uma ordem executiva que termina Diversidade, equidade e inclusão Programas DEI em agências federais – Costco Os acionistas votaram em 98 % Rejeite a pressão do governo Trump para reconsiderar ou abandonar as políticas da empresa em apoio à DEI. A Costco criou uma força de trabalho bem -sucedida, eficaz e diversificada e votou para apoiá -la.

Ao se recusar a acabar com seus programas DEI, a Costco não estava apenas assumindo uma posição política contra Donald Trump. Eu estava fazendo algo muito mais poderoso. Primeiro, afirmando que os programas do Ii nada mais são do que o bloco de construção fundamental da América, conforme expresso nas palavras iniciais da Declaração de Independência: “Mantemos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados da mesma forma, que Eles são dotados por seu criador com certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca pela felicidade.

Isso significa, na prática, que todos os homens americanos (e mulheres), de cada raça e credo, devem ter uma oportunidade igual de trabalho, promoções e benefícios.

Em outras palavras, se realmente cumprirmos a promessa dos Estados Unidos, se realmente praticarmos o que pregamos, a força de trabalho de uma corporação deve se parecer com os Estados Unidos, que reflete a grande mistura de homens, mulheres, branco, preto, marrom, asiático, nativo americano, gay, heterossexual, jovem, velho, protestante, judeu, católico, muçulmano ou não -crente que compõe esta grande nação. Nesse nível, a força de trabalho de entrega da Costco.

E essa é a segunda mensagem poderosa que a Costco enviou nesta semana: essa diversidade, essas políticas da DEI, são boas para os negócios. Eles certamente foram bons para a Costco. Com 300.000 funcionários e 77,4 milhões de membros em todo o paísOs lucros da Costco têm 35 % disparados nos últimos 12 meses e triplicou nos últimos 5 anos. Então, Costco, independentemente do que Trump diz, estará em Dei. Com uma boa razão. Como se costuma dizer: “Se não estiver quebrado, não o conserte”.

Embora ele afirme que não tem nada a ver com isso, a ordem executiva de Trump termina com DEI em agências federais está fora das páginas do projeto de 2025, que argumentou que Dei é “ruim para os negócios”. Mas, como na maior parte do que Trump diz, a verdade é o contrário. Em três estudos recentes diferentes, a empresa de gestão global McKinsey e A empresa incentivou empresas Adote políticas de diversidade na contratação e promoções porque são boas para o resultado final. “As empresas mais diversas agora têm maior probabilidade de superar colegas menos diversos sobre a lucratividade”.

Em uma última pausa com a realidade, Trump caiu de ter terminando Dei e substituindo -o pela contratação “Baseado no mérito”. O que é, você deve admitir, rindo e engraçado. Não há teste de “mérito” no planeta que apresentaria Pete Hegesh como qualificado para ser secretário de defesa. Eu teria sorte de conseguir um emprego como Stockboy na Costco.

