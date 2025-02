Você precisa de uma reforma precoce das principais organizações multilaterais, incluindo o UNSC: Presidente Murmu

O presidente Droupadi Murmu na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) enfatizou a necessidade de uma reforma precoce e integral das principais organizações multilaterais, incluindo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, para fazê -los refletir sobre as realidades globais contemporâneas.

Bem -vindo a Philemon Yang, presidente da 79ª Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas (UNGA), que pediu ao presidente Murmu no Rashtrapati Bhavan, disse que 2025 verá importantes conferências da ONU como a quarta conferência sobre financiamento para o desenvolvimento e o terceiro Conferência do Oceano da ONU, entre outros.

A Sra. Murmu garantiu a Yang a participação ativa e construtiva da Índia nessas plataformas.

O Presidente Murmu enfatizou a necessidade de uma reforma precoce e integral das principais organizações multilaterais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, para refletir as realidades globais contemporâneas, de acordo com um comunicado oficial.

Grupo de quatro países (G4) em Reforma

O Grupo dos quatro países (G4) – Índia, Brasil, Alemanha e Japão, que buscam membros e reformas permanentes do Conselho de Segurança da ONU (CSNU) em setembro, no ano passado exigiu uma reforma urgente da agência mundial. Outros grupos multilaterais, como L69 e C-10, também ecoaram essas chamadas.

Em uma declaração conjunta publicada em 26 de setembro de 2024, o Ministro de Assuntos Externos, S. Jaishankar e seus colegas do G4, notaram os “desafios significativos” no sistema multilateral, centrado na ONU, uma vez que receberam o chamado urgente da Reforma em O topo da ONU do futuro ‘, realizado no início desta semana. O grupo destacou a necessidade de uma melhor representação para regiões como África, Ásia-Pacífico e América Latina e o Caribe em categorias permanentes e não permanentes.

O papel da Índia nas causas do sul global

O Sr. Murmu apreciou a ênfase de Yang na abordagem baseada na ciência e nos dados para o desenvolvimento sustentável e sua visão inclusiva. Ele também elogiou sua liderança na adoção do “pacto para o futuro” na cúpula para o futuro realizado em Nova York em setembro de 2024.

Ela disse que a Índia continuará a defender as causas do sul global, mesmo na ONU, guiadas pela filosofia de “Vasudhaiva Kutumbakam”, de acordo com o comunicado emitido pelo Gabinete do Presidente.

Os dois líderes também discutiram as relações bilaterais próximas e amigáveis ​​entre a Índia e os Camarões, que cresceram constantemente ao longo dos anos, especialmente no desenvolvimento da Associação de Desenvolvimento e das Capacidades, disse ele.

O Sr. Yang é um político camaroniano.

Murmu disse que a Índia compartilha uma ligação especial com a África e foi durante a Presidência da Índia G20 em 2023 que a União Africana foi incluída no grupo como membro permanente.