Você trata o Kia atraente no IIMS 2025, existem modelos MPV para SUVs elétricos

Yakarta, vivo – PT KRERTA Indo Artha (Kia) como chefe do agente da marca Kia na Indonésia também contribuiu para incentivar a exposição automotiva do Salão Internacional Indonésio (IIMS 2025), que durou até 23 de fevereiro de 2025 se Jiexpo Kemayoran, Central Jakarta.

Em sua participação neste ano, a Kia mostra todas as linhas de produtos completos, variando do SUV, MPV, a segmentos de EV, que foram comercializados na Indonésia.

Andri Gunawan, Vendas Cabeça Pt Kia disse que, no IIMS 2025, ele estava presente com o tema ‘Jornada para InspirarAssim, Transformador Estradas com Inovação‘, que reflete o espírito de Kia a continuar inspirando a jornada da vida do cliente através de uma série de produtos inovadores e de qualidade.

“Em relação à unidade mostrada no IIMS 2025, a Kia apresenta uma linha completa de suas principais linhas na Indonésia com um total de seis unidades de visualização”, disse ele VIVA Em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Para levar em consideração, a Kia mostra o Grand Carnival Premiere 7 Seaster and Carens de 6 lugares que entra no segmento MPV (Multi–mirar Veículo).

Então, Kia Sonet Premiere e Kia Lectos, que entraram no segmento de SUV, também fizeram a exposição IIMS 2025.

Para não esquecer, a linha de veículos elétricos futuristas da Kia, a linha EV9 GT, que é o SUV EV, é o mais provável de estar na Indonésia e na linha Kia EV6 GT, o que também está incentivando a cabine Kia.

“Em nossa posição no IIMS 2025, queremos convidar os visitantes a ver e sentir em primeira mão como Kia se transforma em uma mobilidade mais sustentável e inspiradora”, disse Andri.

Durante a exposição, a Kia também forneceu uma variedade de atividades interessantes para os visitantes proporcionarem uma experiência mais próxima com uma variedade de produtos da Kia.

Este fabricante de automóveis chinês fornece três unidades que os visitantes podem tentar área prova dirigirincluindo EV9 GT-Line, Carnival e Carens.

Então, os visitantes também tiveram a oportunidade de jogar ‘Memória DesafioOs prêmios atraentes no Kia Stand.

“Especial no IIM este ano, a Kia apresenta o programa ‘Triplo Recompensas“Para visitantes que fazem transações durante o período da exposição”, disse Andri.

Enquanto isso, a Kia dará três prêmios ao mesmo tempo para cada compra de unidades na forma de Lucky Dip com um Samsung Galaxy Fit 3, Apple AirPods 4, Samsung Galaxy Tab S9 Fe, iPhone 15, Retorno de dinheiro digno de milhões de rúpias e memórias interessantes das memórias de Kia.

Este fabricante também fornece vários confortos de transações, como juros de 0 %, sob o pagamento inicial e programas atraentes de veículos que podem atender às necessidades dos consumidores, incluindo negociação. Obviamente, todas essas promoções têm termos e condições aplicáveis.

Como informações adicionais, além da linha de produtos mostrada no IIMS 2025, a Kia também possui uma variedade de outros produtos que foram comercializados na Indonésia, a saber, Kia Carnival Hybrid, Kia EV6 GT e Kia EV9 Terra.