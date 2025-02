Volcano Bay Nights anunciado para o primeiro evento da noite no Universal Water Park

A Universal Orlando Resorts anunciou que, pela primeira vez, os hóspedes poderão experimentar seu parque temático de água do vulcão Bay à noite e os ingressos já estão disponíveis.

Como obter ingressos para o Volcano Bay Nights

A nova experiência permite que os fãs desfrutem de suas atrações aquáticas favoritas, vejam entretenimento ao vivo e conheçam personagens de seus projetos favoritos da DreamWorks. Durante o evento, intitulado Volcano Bay Nights, as atrações selecionadas serão abertas, incluindo a montanha -russa de Krakatau Aqua, o Ko’okiri Body Lung e Kala e as lâminas do corpo serpentino de Kala e Tai Nui.

Um DJ ao vivo também será apresentado em Waturi Beach, com jogos como Hula Hoop e Limbo também ocorrerão sob o vulcão de 200 pés Krakatau do parque.

Os ingressos para o evento são à venda agora de US $ 99 mais impostosCom os eventos noturnos especiais que ocorrem nas noites de sábado, incluindo 12 de abril, 26 de abril, 3 de maio, em 10 de maio e 17 de maio de 2025. Notas da Universal naquele dia, eles são tratados como eventos de capacidade limitada; portanto, os fãs que buscam garantir seus Os ingressos podem querer fazer isso agora.

As cabines particulares também estarão disponíveis para reservar, com preços para aqueles que começam em US $ 249,99. No entanto, as cabines particulares devem ser reservadas pessoalmente no parque e estão listadas pela primeira vez pela primeira vez.

De acordo com a Universal, o evento noturno começa às 19:00, mas os fãs com ingressos podem chegar assim que às 16:00 os contratantes da Universal Orlando também receberão um desconto de 10% do preço com uma multa de experiência com um passe válido Identificação fotográfica anual ou sazonal e válida.