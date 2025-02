Voltando do Japão, Fenita Arie naturalmente pneumonia como Barbie Hsu

Yakarta, vivo – As notícias da morte de Barbie Hsu no início desta semana surpreenderam o público. O elenco de Shacai na série Meteor Garden morreu de pneumonia enquanto passava por férias de ano novo chinês no Japão. A notícia da morte de Barbie Hsu também recebeu a atenção do casal Arie K Untung e sua esposa Fenita Arie.

Arie K Untung e Fenita Arie também relataram experiências menos confortáveis ​​após suas duas férias no Japão em janeiro de 2024. Os dois casais foram revelados após o retorno do Japão, Fenita Arie foi imediatamente tratada no hospital devido à pneumonia. Mova -se ainda mais.

“Então, meninos, eu vi a notícia de Barbie Hsu ou Shacai que acabou por morrer de pneumonia japonesa e sua influenza. Quadarullah Ontem, Mimi, do Japão, foi imediatamente tratado em um hospital com a mesma doença “, disse Arie, citado em sua conta pessoal do Instagram.

Refletindo sobre o incidente que ocorreu em Barbie Hsu, Arie Untung e Fenita Arie ainda estão agradecidas. Porque Fenita Arie ainda estava curando, embora ela tenha admitido que ainda havia efeitos colaterais da pneumonia, ela tinha há algum tempo.

“É por isso que vemos as notícias alhamdulillah”, disse Arie Untung.

“Ainda grato, você ainda tem a oportunidade com Deus, espero que nos dêemos saúde, você pode iniciar mais atividades. Embora você ainda se sinta lá lado O efeito é depois dessa dor, mas graças a Deus, significa que, depois de saber que a doença é perigosa. Tão agradecido que Deus ainda ame prazer ”, continuou Fenita Arie.

“Isso pode acontecer, Alhamdulillah”, disse Arie Untung.

 Arie Untung e Fenita Arie

Tanto Fenita Arie quanto Arie Untung também pediram ao público que permanecesse atencioso e a manter a saúde. Especialmente na temporada como hoje, muitos relatos de doenças respiratórias.

“Então, para os amigos cuidarem de sua saúde”, disse Fenita Arie.

“Agora há muitos que têm dor na garganta, tosse, respiração, muito mais caras. Então, o ponto é que as doenças respiratórias aumentam novamente, portanto, tenha cuidado ao usar uma máscara novamente. Espero que estejamos protegidos por Deus. Alhamdulillah, Mimi agora ele ele é saudável, você pode contentá -lo novamente “, disse Arie Desarng.

“Graças a Deus, se Deus quiser“Disse Fenita Arie.