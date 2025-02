‘Voltar ao plástico!’ – Trump

O presidente dos EUA reclamou anteriormente de canudos de papel “liberais” dizendo que estavam desmoronando enquanto estava em uso

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu assinar o comando executivo contra os canws de papel na próxima semana. Essa medida reverteria o plano do ex -presidente Joe Biden para abolir produtos plásticos para uso descartável em edifícios do governo até 2027.

Trump anunciou na sexta -feira em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

“Na próxima semana, assinei a ordem executiva, encerrando a pressão engraçada de Biden para canudos de papel, que não funcionam. Volte ao plástico!”

Trump costumava expressar sua insatisfação com canudos de papel.

Durante a campanha de 2020, ele observou ,, “Alguém experimentou esses canudos de papel? Não se saiu muito bem.” Ele os criticou por deteriorar durante o uso e questionou sua conveniência.

A campanha de Trump em 2019 vendeu canudos vermelhos e plásticos para uso repetido de um marcado por seu nome. Descrição do produto especificado: “Os canudos liberais não funcionam. Fique com o presidente Trump e compre seu bando de canudos que podem ser reciclados hoje. “ Os pequenos foram vendidos em US $ 15 por US $ 15, e a iniciativa levantou quase US $ 500.000.













“Os canudos de papel vêm embrulhados em celofane, você já viu isso? Quero dizer, o que está acontecendo?” Em janeiro passado, durante uma campanha para a campanha de Iowa. “Você tem canudos de papel, eles estão envoltos em celofane. Esta terra era selvagem”.

Em julho de 2024, o governo Biden descobriu uma estratégia para remover o plástico para uso de um tempo de operações federais, com o objetivo de abolir objetos como canudos de plástico de serviços de alimentação, eventos e pacotes até 2027 e de todas as operações federais até 2035.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA) liderou a iniciativa, entrando em materiais sustentáveis. Vários países, incluindo Califórnia e Nova York, já proibiram canudos de plástico.