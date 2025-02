Von der Leyen: “A UE responderá aos deveres americanos”

“Sinto muito pela decisão dos Estados Unidos de impor tarefas às exportações européias de aço e alumínio. Companhia contra contramedidas e adequado. Isso foi declarado que o presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen é usada.

“Não há justificativa dos deveres de Trump, distinguimos essa decisão. Aumentará a inflação com as obrigações e é um imposto para seus cidadãos. O cenário em que perde tudo: responderemos e proporemos, protegeremos nossos trabalhadores e protegeremos nossos trabalhadores e nossas empresas ”. O comissário que negocia disse Slovak Maroš Šefčovič com o Parlamento Europeu.

Amanhã à tarde, se aprendermos com fontes européias, os ministros da UE com uma delegação para o comércio foram convocados pela presidência polonesa em uma reunião extraordinária em uma chamada de vídeo em documentação de tarefas que a administração de aço e alumínio de Trump e, mais geralmente na UE comercial -USA Relacionamentos.

“O comércio é uma competência exclusiva dos estados membros da UE. “Os Estados -Membros organizados pela Presidência Polonesa serão organizados, entendemos que isso acontecerá amanhã”. Isso foi declarado pelo porta -voz da Comissão Europeia Olof Gill, que foi questionada em uma reunião diária com a imprensa pela existência de contatos entre a Comissão e 27 Estados membros da UE em termos de resposta européia às obrigações dos EUA.

Scholz: “Não está em dever, bem -estar de ambos os lados”



“Espero que nos salvemos um caminho incorreto e contra -ataque. Finalmente, as guerras comerciais sempre ficam de ambos os lados de bem -estar ”. O chanceler alemão Olaf Scholz disse e falou pela última vez no Bundestag no coral legislativo final.

Sánchez: “Nós com a UE se outros iniciarem a guerra comercial”



“A guerra comercial não seria vantajosa para ninguém. Mas se outros começarem, o governo espanhol apoiará a União Europeia ”: o primeiro -ministro ibérico, Pedro Sánchez, disse e falou com o Partido Socialista (PSOE). Do qual ele é um líder. “Apoiaremos os interesses europeus que são os interesses da Espanha. Trabalhadores e indústria espanhola. Resta saber o que fará a lei neoliberal e extrema”, acrescentou Sánchez.

Costa: “Apoio à resposta da UE aos deveres, a Europa está unida



“Apoio totalmente a Comissão da UE em garantir uma empresa e uma resposta razoável a taxas injustificadas. A UE está unida na defesa dos interesses de suas empresas, seus trabalhadores e seus cidadãos. Somos um parceiro confiável e sólido. Continuaremos lutando pelo mesmo comércio global. “O presidente do Conselho Europeu Antonio Costa escreve isso em X.

Patriotas: “Trump e China defendem seus interesses, a UE não”



“A Comissão não estava preparada para os deveres de Trump porque não estava preparado para a crise energética e a concorrência injusta da China. Talvez um plano ambicioso faça que ninguém se siga: outros, China e EUA, defendem seus interesses e, em vez disso, pensem no plano de comércio ético para o mercado de bananas ”. O membro tcheco do Grupo Patriots, Klara alcançou, disse isso, conversou com o Parlamento Europeu sobre deveres.

Reprodução reservada © Copyright ANSA