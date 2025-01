Von der Leyen: “Assistimos Draghi, o mundo não nos espera”

“Deve haver capital no sistema porque alguns já investiram e foram bem -sucedidos em atingir os objetivos, mas também a quantidade de flexibilidade e pragmatismo necessários para resolver esse problema complexo”. Isso foi afirmado pelo presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em uma entrevista coletiva, se fornece garantias de carros que não precisarão pagar multas estipuladas pela legislação atual.

“É um problema que você não deve assistir apenas individualmente, mas olhamos para ele no pacote que temos na mesa. Esse é o objetivo de “diálogo sobre a indústria automotiva. “A velocidade clara também é muito importante, porque é claro que algumas expectativas devem ser atendidas ou a incerteza deve ser excluída.

E é por isso que é mais de uma semana do que os meses de que estamos falando. ”Ficamos na rota. “Existe o mesmo objetivo, mas queremos alcançar isso melhor e mais rápido, por isso temos que reduzir a complexidade. Converse com as empresas”. “Modernização, mobilidade liderada por software, eletrificação, indústria automotiva – por exemplo – são explicados – são os mercados do futuro, mas, para chegar lá, tentamos ser menos complexos, menos complicados e mais rápidos”.

“Uma bússola para a competitividade transforma excelentes recomendações Mensagem Draghi Plano. Agora temos um plano. Temos vontade política. O que importa é velocidade e unidade. O mundo não está esperando por nós. Todos os estados membros concordam. Nós transformamos o consentimento em ação. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reparar nossos pontos fracos para ganhar competitividade “, ele enfatizou que a lacuna de inovação, a aceleração da decorbanização, reduz a dependência energética” existem três pilares de bússola que Ursula von der Leyen e o vice -presidente executivo do Comissão da UE Stephane Sejourré.

“Este ano, iniciaremos uma ótima estratégia para a inteligência artificial, que também inclui fábricas de IA que permitem que as empresas desenvolvam modelos para um supercomputador. O segundo elemento para o crescimento das startups é melhorar o acesso ao capital agora, empresas inovadoras que querem agora, elas devem ser capazes de enfrentar os requisitos de 27 sistemas legais, queremos oferecer -lhes 28/O, o que será opcional e incluirá um Número de regras simples ”, explicou Leyen.

O presidente da comissão então se concentrou na “falta de mercado de capitais eficazes, especialmente capital de capital. Por esse motivo, introduziremos a combinação de poupança e investimentos, com incentivos para capital de risco e novos produtos e investimentos de poupança ”.

“O segundo elemento -chave para o crescimento de nossas startups é o acesso ao capital de risco. Eu quero te dar algum personagem.

Se você olhar para o capital do risco global, apenas 5%, 52% nos Estados Unidos e 40%, mesmo na China, estão se reunindo na União Europeia. Não perca o capital ”, explicou von der Leyen.

“UE e Jordânia estão lado a lado Para ajudar um ao outro a enfrentar os desafios extraordinários que todos temos diante de nós. Dadas as atuais mudanças geopolíticas e crescentes crises na região, a parceria de fortalecimento entre a UE e a Jordânia é a decisão certa no momento certo. Com Amã. “Jordan – continua von der Leyen – é um parceiro básico para a Europa no Oriente Médio e no Mediterrâneo como um pilar de estabilidade regional. A Jordânia mostrou uma enorme generosidade organizando milhões de refugiados e esteve envolvido na promoção da paz e segurança na região e no mundo. A Jordânia desempenha um papel básico na consolidação do cessar -fogo para Gaza e a UE reconhece a importância da Jordânia como um centro regional de ajuda humanitária. No apoio da transição da Síria, a liderança da Jordânia enfatiza seu papel central na formação do futuro da região ”.

Os fabricantes de automóveis da UE “não devem ser penalizados” por multas que começarão a partir deste ano para aqueles que não se adaptam aos objetivos das emissões de CO2 determinadas de acordo com os padrões da UE. Na véspera do início do diálogo estratégico esperado sobre o futuro do carro, o vice -presidente da Comissão Europeia responsável pela estratégia industrial, Stéphane Séjourné, das colunas de Le Figaro pediu para “suprimir” os fabricantes de carros que “suprimem “Fabricantes de automóveis que” a UE deveria “suportar”.

“Eu pessoalmente consideraria o tópico de ações relacionadas a 2025, pois éramos estranhos em penalizar os atores para ajudar”, explicou Sejourná, enfatizando que “especialmente os chineses, os concorrentes não têm as mesmas restrições” of the first decisions that we have to make quickly for this industry,” which allowed the possibility of brushed to the Brussels market during the start of the dialogue. In order to fulfill community emissions commitments, it is to compensate for “any shortcomings by purchasing Créditos de carbono de veículos elétricos.

Reprodução reservada © Copyright ANSA