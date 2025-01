von der Leyen: "Não gostamos da nova realidade, mas os valores não mudam"

ESTRASBURGO – “Entramos numa nova era de competição geoestratégica feroz, estamos a lidar com potências de dimensões continentais que competem entre si principalmente com base em interesses: esta nova dinâmica dominará cada vez mais as relações entre actores globais, as regras de envolvimento são mudando.” Ursula von der Leyen disse isso enquanto discursava na sessão plenária da Câmara Europeia no debate sobre as conclusões do Conselho Europeu de 19 de dezembro.

Com os EUA, “a nossa primeira prioridade será agir cedo, discutir interesses comuns e estar prontos para negociar, e quando chegar a hora de negociar, seremos pragmáticos na procura de um terreno comum, mas também quero que saibam que sempre seremos fiéis aos nossos princípios europeus”, acrescentou.

“Nenhuma outra economia no mundo é tão integrada como a da Europa e da América, mas para além destes números há muito mais: amizade, laços familiares, história e cultura partilhadas, este é um aspecto que sempre recordaremos”, afirmou. sublinhou von der Leyen.

“Nos últimos anos, concluímos 35 acordos com parceiros – terceiros: desde o início do mandato, em menos de dois meses, já concluímos três novas parcerias com Mercosul, México e Suíça, e na última segunda-feira renovamos as negociações com MalásiaSegundo von der Leyen, estes acordos “abrem novos e dinâmicos mercados de exportação, protegem os nossos produtos de assinatura e sectores-chave como a agricultura e garantem o nosso acesso a minerais críticos e energia limpa”, disse ele.

“Eu A mensagem de Draghi será a estrela-guia da nova Comissão e guiará o nosso trabalho nos próximos cinco anos”, acrescentou von der Leyen, acrescentando que a Comissão “estabelece três objetivos”. A primeira é “fechar a lacuna de inovação em relação aos nossos concorrentes”. Em segundo lugar, “um plano conjunto para a descarbonização e a competitividade”, acrescentou. O terceiro lugar da lista, disse von der Leyen, é “fortalecer a nossa resiliência económica e segurança”.

«Quando se trata de inovação, o investimento público deve absolutamente desempenhar um papel. Para ser eficaz, a coordenação entre os Estados-Membros deve ser melhorada, especialmente em algumas áreas.áreas estratégicasIA, tecnologias quânticas e biotecnologia”, argumentou antes da sessão plenária. “Precisamos investir nestes setores, mas o financiamento público nunca será suficiente: o capital privado será essencial para estimular a inovação na velocidade e escala certas”, explicou von de Leyen.

Relativamente ao segundo ponto, o Presidente da Comissão anunciou em Fevereiro a apresentação do novo plano energético, sublinhando: “Precisamos de reduzir os preços da energia e completar a saída dos combustíveis fósseis russos; não só temos de continuar a diversificar o nosso aprovisionamento energético, como também teremos de investir tecnologia energética produtos de limpeza da próxima geração.” “Precisamos também de mobilizar mais capital privado para modernizar as nossas redes e infraestruturas de armazenamento e remover quaisquer obstáculos que ainda se interponham no caminho da nossa União Energética”, continuou.

