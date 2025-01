Von der Leyen: “Pronto para falar com Trump sobre comércio. O Acordo de Paris é a maior esperança da humanidade

«Para que a Europa possa sustentar o crescimento durante o próximo quarto de século, precisa de mudar de velocidade. Foi por isso que pedi a Draghi um relatório sobre a competitividade da UE. Nessa base, a Comissão apresentará o nosso plano na próxima semana.» A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou isto em Davos.

“A ordem mundial cooperativa que imaginamos há 25 anos não se tornou uma realidade; em vez disso, entrámos numa nova era de competição geoestratégica feroz, da IA ​​à tecnologia limpa, do Árctico ao Mar do Sul da China: a corrida começou”, enfatizou. .

“O Acordo de Paris continua a ser a melhor esperança da humanidade. Assim, a Europa manterá o rumo e continuará a trabalhar com todas as nações que querem proteger a natureza e travar o aquecimento global.” “Os próximos anos serão vitais muito para além das fronteiras da Europa. Todos os continentes terão de acelerar a transição para emissões líquidas zero e enfrentar o fardo crescente das alterações climáticas”, enfatizou o líder alemão.

“Nenhuma outra economia no mundo está tão integrada” como a UE-EUA“Há muito em jogo para ambos os lados. A nossa primeira prioridade será envolver-nos cedo, discutir interesses comuns e estar prontos para negociar” com a nova administração Trump, acrescentou o presidente da Comissão Europeia. “Seremos pragmáticos, mas sempre permaneceremos fiéis aos nossos princípios. Proteger os nossos interesses e promover os nossos valores: este é o caminho europeu”, sublinhou, acrescentando que “não devemos mudar as regras de cooperação entre potências globais e considerar nada como garantido”.

