Von der Leyen vê Vance, mas em deveres é UE-USA Frost

Os tons eram educados, sorrisos foram direcionados a fotógrafos prolongados, uma referência a uma aliança histórica e -chave no tempo por escrito. No entanto, uma reunião entre Ursula von der Leyen e JD Vance não colocou um nó que lidera a UE e os EUA a uma provável guerra comercial.

Foi a primeira reunião de alto nível entre a Comissão e o governo de Trump. E o clima que o precedeu era bulbos. De fato, o presidente dos EUA concretizou sua ameaça de 25% das tarefas européias de aço e alumínio com a ordem executiva usual, desencadeando uma reação veemente de Bruxelas. “Vamos liberar a empresa e contramedidas adequadas”, disse Von der Leyen, assim como em Paris, junto com Vance, no topo de Sull’as, que queria Emmanuel Macron.

A reunião entre os dois, que ocorreu após a cúpula de Grand Palais e a participação do alto representante de Kaja Kallas, suavizou o confronto. Partes do comitê são um sentimento de cimentação: a temida imprevisibilidade de Trump neste segundo mandato não tem limites. E mesmo a aliança transatlântica não parece ser.

O problema para von der Leyen é que a comissão não pode pagar fotos rápidas da Casa Branca Branca. A documentação relacionada às relações comerciais é sim a competência do Palazzo Berlaymont, mas não é possível ignorar os Estados -Membros. Também porque a UE executa o risco, bem presente: que, por meio de acordos bilaterais de Trump, distingue seus deveres sob o parceiro europeu e traz à Europa a rachaduras dolorosas.

Portanto, não é por acaso que a presidência polonesa tomou a iniciativa de convocar reuniões de 27 lojas de ministros em Videocall na quarta -feira à tarde. “É um momento difícil, é necessária uma reação equilibrada”, explicou Donald Tusk, na cabeça da Terra – Polônia – que tenta evitar as paredes contra Washington contra Washington.

Guerra, de fato, ninguém quer isso mesmo na comissão. O objetivo de von der Leyena é minimizar possíveis filas com Trump, também que a OTAN e a Ucrânia já estão abertas. A partir daí até 12 de março, quando, de acordo com a ordem executiva dos EUA, as tarefas de aço e alumínio entrarão em vigor, Bruxelas – como Londres também enfatizou – tentará tentar o cartão de diálogo.

Durante uma entrevista entre von der Leyen e Vance, a energia pode ser oferecida para oferecer energia, dois dos quais foram considerados “área econômica de interesse”. Traduzido: a UE poderia encontrar Trumpiani comprando mais gases dos EUA. O ponto é que o tipo não precisa parar e já anunciou que está considerando taxas adicionais de carros, produtos farmacêuticos e chips de computador.

Por esse motivo, a resposta também está sublinhada – no leito das regras da OMC – parece inevitável e pode afetar produtos como bourbon, navios a motor e Harley -Davidson, como aconteceu em 2018, no primeiro mandato Trump.

Enquanto isso, a indústria siderúrgica já quantificou em 3,7 milhões de toneladas de perda de exportação com as obrigações de Trump. A perda que “não pode ser compensada” e que faz parte do “contexto de mercado já catastrófico” foi o alarme executado siderúrgicos europeus.

O problema com a obrigação também foi investido por Eurocamera, onde o problema é político. Com Fratelli D’Italia, para uma busca cansativa de um equilíbrio entre ataque comercial e ser ao mesmo tempo aliados atacando -os. E os Patriots estão prontos para exigir o trumpismo totalmente europeu.

“Os EUA e a China defendem seus interesses, a UE”, foi um ataque de direitos extremos, ele imediatamente acabou nos monumentos de socialistas e liberais. Por outro lado, a missão da UE nos EUA foi confiada no exterior emoji, em X, talvez o comentário mais impressionante do que o que está acontecendo: um rosto triste, sem nenhuma palavra extra.

Scholz: "Não está em dever, bem -estar de ambos os lados"



“Espero que nos salvemos um caminho incorreto e contra -ataque. Finalmente, as guerras comerciais sempre ficam de ambos os lados de bem -estar ”. O chanceler alemão Olaf Scholz disse e falou pela última vez no Bundestag no coral legislativo final.

Sánchez: “Nós com a UE se outros iniciarem a guerra comercial”



“A guerra comercial não seria vantajosa para ninguém. Mas se outros começarem, o governo espanhol apoiará a União Europeia ”: o primeiro -ministro ibérico, Pedro Sánchez, disse e falou com o Partido Socialista (PSOE). Do qual ele é um líder. “Apoiaremos os interesses europeus que são os interesses da Espanha. Trabalhadores e indústria espanhola. Resta saber o que fará a lei neoliberal e extrema”, acrescentou Sánchez.

Costa: “Apoio à resposta da UE aos deveres, a Europa está unida



“Apoio totalmente a Comissão da UE em garantir uma empresa e uma resposta razoável a taxas injustificadas. A UE está unida na defesa dos interesses de suas empresas, seus trabalhadores e seus cidadãos. Somos um parceiro confiável e sólido. Continuaremos lutando pelo mesmo comércio global. “O presidente do Conselho Europeu Antonio Costa escreve isso em X.

Patriotas: “Trump e China defendem seus interesses, a UE não”



“A Comissão não estava preparada para os deveres de Trump porque não estava preparado para a crise energética e a concorrência injusta da China. Talvez um plano ambicioso faça que ninguém se siga: outros, China e EUA, defendem seus interesses e, em vez disso, pensem no plano de comércio ético para o mercado de bananas ”. O membro tcheco do Grupo Patriots, Klara alcançou, disse isso, conversou com o Parlamento Europeu sobre deveres.

