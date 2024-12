Votação do Presidente: Comer Exorta Trump a Convocar Republicanos Não Comprometidos

O deputado James Comer (R-Ky.) Exortou o presidente eleito Trump a ligar pessoalmente para os republicanos da Câmara e exortá-los a apoiar a tentativa do presidente Mike Johnson de manter o martelo.

“Encorajo fortemente Donald Trump a telefonar para aqueles cinco ou seis membros que não se comprometerão a votar em Mike Johnson porque tudo o que isso vai fazer é nos atrasar”, disse Comer em entrevista no domingo ao programa “Sunday” da Fox. ” Notícias. Futuros matinais.

“Isso atrasará a certificação da eleição do presidente Trump. “Ele vai atrasar o início dos seus primeiros 100 dias de mandato, que é o período mais importante de toda a sua presidência”, continuou. “Historicamente, é quando a maior parte do trabalho é realizada.”

“Portanto, encorajo fortemente o presidente Trump a pegar o telefone e tentar reunir todos para que possamos trabalhar juntos como uma equipe e tornar a América grande novamente”, acrescentou Comer na entrevista, que ocorreu antes de Trump endossar publicamente a candidatura de Johnson. para presidente. às segundas-feiras.

Comer disse estar preocupado que a votação presidencial de sexta-feira possa repetir a batalha do ano passado para substituir o ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy (R-Califórnia), que foi destituído do cargo depois que alguns republicanos votaram com os democratas para destituí-lo da presidência.

Mas Comer disse que espera que o próximo mandato de Trump motive os republicanos a unirem-se em torno de Johnson, que não pode dar-se ao luxo de perder mais votos republicanos. Johnson precisa de 218 votos para ser eleito presidente e 219 republicanos votarão.

Os democratas deixaram claro que não apoiariam a candidatura de Johnson, e o deputado Thomas Massie (R-Ky.) Pronunciou-se contra Johnson como candidato à presidência.

“Vimos isso nos últimos dois anos. Foi muito difícil para Kevin McCarthy. Tem sido muito difícil para Mike Johnson. Seria muito difícil para quem quer que seja eleito presidente da nossa conferência”, disse Comer.

“No final das contas, a diferença entre o 119º Congresso e o 118º Congresso é que teremos um presidente republicano, um presidente republicano forte que é muito popular entre os constituintes dos congressistas republicanos em casa, e esse é Donald Trump ”, acrescentou Comer.

