Votações para prefeito adiadas em Vijayapura

O comissário regional Sanjay Shetnannavar anunciou na segunda-feira que as eleições para prefeito e prefeito foram adiadas em Vijayapura. As datas remarcadas ainda não foram anunciadas.

Shetnanavar, que é o oficial de votação, teve que enfrentar protestos de membros de ambos os partidos, do BJP e do Congresso, que afirmaram que as eleições não foram realizadas de acordo com as normas.

Os membros do BJP disseram que Shetnanavar não estava agindo de forma neutra e agia como um agente do Congresso no poder.

Os membros do Congresso disseram que algumas regras não estavam a ser seguidas na fase preliminar das eleições, uma vez que alguns membros levantaram as mãos para apoiar e opor-se a alguns candidatos.

Ordem judicial

Anteriormente, o Tribunal Superior recusou-se a acompanhar as votações, mas pediu ao oficial distrital que declarasse os resultados apenas depois de a questão da elegibilidade de alguns eleitores ter sido decidida.

Isto seguiu-se a uma petição questionando o registo de quatro novos membros do Conselho Legislativo como residentes e eleitores de Vijayapura.

Três dos cinco membros de corporações independentes que anunciaram que apoiariam o Congresso nas vésperas das eleições apoiarão o BJP.

Membros do Congresso disseram que três membros foram levados pelo BJP, que lhes prometeu dinheiro em troca de seus votos. Os líderes do BJP refutaram isso.

O presidente distrital do BJP, RS Patil Kuchabal, disse que protestarão contra isso e buscarão eleições urgentes.