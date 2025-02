Vote na Alemanha, pesquisa de saída: Merz’s CDU vence, segundo AFD

De acordo com a primeira pesquisa da saída da ARD da televisão pública, a eleição na Alemanha vence com 29%. De acordo com o Ultra -Station Afd, com 19,5%, pela primeira vez na história da República Federal. O SPD monitora 16%, verde para 13,5%, Linke 8,5%.

Eles correm o risco de não entrar nos liberais da Bundestag com FDP com 4,9% e BSW com 4,7%. O valor limite da barreira é de 5%.

“Os dados são claros. O sindicato venceu. A ampliação foi destruída. E os eleitores querem que o chanceler seja Friedrich Merz. O secretário -geral da CDU, Carsten Linnemann, disse isso e comentou as primeiras pesquisas de opinião pública com ARD na Alemanha.

Alice Weidel, uma candidata ao registro ultra -space de Fuer Deutschland alternativo (AFD), se alegra após dados sobre pesquisas de saída na Alemanha e fala sobre “resultado histórico: dobramos nossos votos”.

“Sempre estaremos prontos para fazer parte de um governo que deseja fazer a vontade das pessoas”, disse Alice Weidel, que atingiu os combatentes do partido imediatamente após os primeiros dados sobre as eleições. “Fizemos uma campanha eleitoral extraordinária. Foi bom. Somos a única parte que dobrou o consenso em comparação com a última vez. Eles nos queriam metade do contrário”, acrescentou.

Às 14:00, a participação de 52%: os escritórios de Bundeswahleterin Ruth se comunicam com o processo eleitoral. No entanto, esses dados não avisam a votação por correio. Em 2021, a participação foi de 36,5%ao mesmo tempo, mas nesta ocasião, devido à pandemia, havia registros de votos feitos por correio. A participação total nas últimas eleições foi de 76,4%. Os assentos estão abertos para 18:00.

O país é dividido em 299 distritos eleitorais. Nos últimos anos, o número de deputados aumentou; portanto, a lei eleitoral foi regulamentada em 2023: 630 será eleita deputados. Cada eleitor pode indicar dois votos: o primeiro refere -se diretamente ao candidato deste distrito eleitoral, o segundo refere -se à lista bloqueada e definida pelas partes para cada um dos doze estados federados e três estados das cidades. Esta segunda votação é a porcentagem final de assentos que o partido terá no Bundestag. Somente partes que atingem pelo menos 5% dos votos ou pelo menos três mandatos diretos são admitidos na tarefa. Existem 29 páginas nas eleições.

