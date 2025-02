Vote na Alemanha, saída de saída: Merz’s CDU vence, segundo AfD com 19,5%

De acordo com as primeiras projeções publicadas pela ALMAN DELEVEIRA ARD“A União da CDU-CSU levou 29% (em comparação com 24,1% em 2021), os social-democratas SPD são de 16% (em comparação com 25,7%), verdes a 13,3% (14, 7), liberais a 4,9% (eram 11,4) Linke 8,6% (era 4,9). O BSW Sahra Wagnenecht, presente no Federais, atualmente é de 4,7%, enquanto a AFD teria 19,6% (10,4).

De acordo com essas primeiras projeções, o FDP liberal e o BSW são, portanto, excluídos do próximo panStag (o valor limite da barreira é de 5%).

De acordo com End Survey Della TV ZDFOs liberais FDP e BSW entrariam no Bundestag em um fio de lã com um reconhecimento exato de 5%, o que corresponde à barreira de Praga. O sindicato (CDU-CSU) deve ser de 28,5%, os social-democratas 16,5%, os verdes 12%e o Linke 9. Afd chegaria a 20%.

“Os dados são claros. O sindicato venceu. A ampliação foi destruída. Os eleitores querem que o chanceler seja Friedrich Merz“

“Bem -vindo a Adenauer Hause, nesta noite histórica, 23 de fevereiro de 2025. Noi, CDU e CSU, Union, vencemos essas eleições”. Friedrich Merz disse isso em Berlim.

Alice Weidel, candidata ao Ultra -Space Register Alternative Fuer Deutschland (AFD) se alegra com os dados da votação da saída na Alemanha e fala sobre isso e fala sobre “Resultado histórico: dobramos nossas vozes”.

“Sempre estaremos prontos para fazer parte de um governo que deseja fazer a vontade das pessoas”, disse Alice Weidel, que atingiu os combatentes do partido imediatamente após os primeiros dados sobre as eleições. “Fizemos uma campanha eleitoral extraordinária. Foi bom. Somos a única parte que dobrou os consentimentos em comparação com a última vez. Eles nos queriam pela metade, pelo contrário“Ele acrescentou.

“Foi uma derrota histórica para o SPD, é uma noite amarga Para nós. A Coalizão Semafor foi rejeitada ”: Então Matthias Mietersch, secretário geral do SPD, comenta os primeiros dados sobre as eleições na Alemanha. Mieersch respondeu à pergunta de fazer parte do próximo governo de que “a última palavra terá membros”.

“Esta noite é uma derrota amarga. E isso deve ser dito claramente. Mas com base nesse resultado, temos que ir juntos. O Disse Olaf Scholz Em Berlim, Willy Brandt Haus. Scholz realizou “Parabéns” a Friedrich Merz, que “recebeu a tarefa de formar o governo”.

Na Alemanha, o número de conservadores da União (CDU-CSU) e o número de social-democratas não precisam ser suficientes para criar uma grande coalizão no Bundestag, onde uma coalizão de três vias pode ser necessária. Será decisivo se o FDP liberal e o BSW realmente entrarem no Parlamento e exceder 5%do limiar: o número ainda é incerto. Caso contrário, suas vozes poderiam realmente ser divididas, entre outras coisas, e mudar os resultados. Para ganhar a maioria, devemos exceder 316 cadeiras no Parlamento.

